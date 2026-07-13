"92% dos exames estão corrigidos, estamos a caminho dos 93, a cadência está a ser muito elevada": Ministro da Educação garante que notas dos exames serão divulgadas na sexta-feira

Fernando Alexandre assegura que o calendário será cumprido, apesar dos problemas técnicos que marcaram o arranque da correção das provas.

O ministro da Educação, Fernando Alexandre, garantiu esta segunda-feira que 92% dos exames nacionais do ensino secundário já estão corrigidos, assegurando que as classificações serão divulgadas na próxima sexta-feira, conforme previsto, apesar dos constrangimentos registados nas últimas semanas durante o processo de correção.

À entrada para uma reunião com o Conselho das Escolas, em Lisboa, o ministro afirmou que o ritmo das correções tem sido muito elevado, permitindo recuperar os atrasos provocados pelas dificuldades técnicas verificadas no início do processo.

"Neste momento, 92% dos exames estão corrigidos, estamos a caminho dos 93, a cadência está a ser muito elevada", afirmou Fernando Alexandre.

"O processo teve muita entropia incialmente, os professores tiveram muitas dificuldades causadas pelo sistema informático (...) mas os professores têm mostrado ao longo de todo este processo um enorme comprometimento com o cumprimento dos prazos."

Problemas técnicos obrigaram professores a repetir correções

O ministro reconheceu que a implementação do novo sistema digital de correção ficou marcada por falhas que afetaram vários classificadores.

Segundo explicou, alguns professores foram obrigados a corrigir a mesma prova mais do que uma vez devido a erros identificados na plataforma informática.

“Infelizmente, e lamento e peço desculpa aos professores, houve professores que tiveram que corrigir duas e três vezes a mesma prova, precisamente porque foi identificado um erro”, afirmou o governante, citado pelo jornal ECO.

Alunos terão acesso à classificação de cada resposta

Uma das novidades deste ano é o reforço da transparência no processo de avaliação.

Além da nota final, os alunos poderão consultar a cotação atribuída a cada pergunta da prova, permitindo verificar de forma detalhada como foi construída a classificação.

Segundo o ministro, esta medida pretende aumentar a confiança no sistema de correção e facilitar a eventual apresentação de pedidos de reapreciação por parte dos estudantes.

Notas serão conhecidas na sexta-feira

Apesar da polémica em torno das falhas técnicas e dos sucessivos alertas lançados por professores e sindicatos, Fernando Alexandre reiterou que não está previsto qualquer novo adiamento da divulgação dos resultados.

Assim, os alunos do ensino secundário terão acesso às classificações dos exames nacionais na próxima sexta-feira dia 17 de julho, data que continua a ser apontada pelo Ministério da Educação para a publicação oficial das pautas.