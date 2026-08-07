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60 anos de história da ponte que foi Salazar e passou a 25 de Abril

Estrutura foi um marco inédito para Lisboa e margem sul. Data foi celebrada com espetáculo e promessa de novos projetos.
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60 anos de história da ponte que foi Salazar e passou a 25 de Abril

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A Revolução dos Cravos foi há 52 anos mas a ponte a que dá o nome já completou 60: a Ponte 25 de Abril foi inaugurada a 6 de agosto de 1966. Seis décadas após a abertura ao tráfego, o colossal monumento de engenharia continua a afirmar-se como a principal e mais movimentada ligação entre Lisboa e a margem sul do Tejo.

Erguida em menos de quatro anos - seis meses antes do prazo previsto -, a estrutura nasceu em pleno Estado Novo sob o nome de Ponte Salazar. A cerimónia oficial de inauguração foi conduzida pelo então Presidente da República, Américo Tomás. Teve um custo total de dois milhões de contos, o equivalente a 11 milhões de euros.

Antes da sua construção, a travessia do rio dependia quase em exclusivo de ligações fluviais, o que limitava o fluxo de pessoas e bens. Atualmente, o gigante de aço vê passar diariamente cerca de 150 mil veículos rodoviários e, contabilizando a travessia ferroviária - inaugurada em julho de 1999 -, serve de elo de ligação para cerca de 300 mil pessoas todos os dias.

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Para assinalar as seis décadas da travessia, as celebrações contaram com um espetáculo tecnológico inédito de 500 drones em 3D. O alinhamento luminoso decorreu sobre o rio Tejo, junto à zona do Cristo Rei e das Docas, projetando no céu formas e memórias que homenagearam o património nacional. Paralelamente, os municípios de Lisboa e de Almada preparam um programa cultural conjunto que se estenderá até setembro, incluindo debates, passeios fluviais e exposições.

O ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, aproveitou a ocasião para falar também do futuro e garantiu que o rio Tejo terá duas novas travessias no prazo de 10 anos.

Em causa estão a terceira ponte, entre Chelas e o Barreiro, e um túnel, entre Algés e a Trafaria.

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Ponte 25 de Abril
6 de agosto de 1966
Margem Sul
Espetáculo
Tejo travessia

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