35 dias em cativeiro: jovem espanhola resgatada pela GNR em Vila Verde

Salva pela GNR após um alerta das autoridades espanholas. Suspeito, que já terá estado preso por um crime semelhante, está em fuga.

Uma jovem espanhola, de 23 anos, esteve 35 dias trancada numa barraca em Cabanelas, Vila Verde, depois de ter sido alegadamente sequestrada por um homem que conheceu em Madrid, Espanha.

A mulher foi resgatada na quinta-feira à noite pelo Destacamento de Intervenção da GNR de Braga, depois de um alerta das autoridades espanholas, que receberam uma queixa apresentada pelos pais da jovem.

Segundo avançou o Correio da Manhã, a vítima encontrava-se isolada dos restantes moradores do acampamento e estava "visivelmente assustada" quando foi encontrada.

Alerta das autoridades espanholas levou à localização da jovem

A informação chegou à Polícia Judiciária do Porto através da plataforma europeia de segurança, indicando que a jovem poderia estar em Vila Verde.

A GNR deslocou-se então à morada identificada em Cabanelas, onde encontrou a mulher. No local, os militares terão sido confrontados com resistência por parte de familiares do suspeito.

Segundo as informações recolhidas pelas autoridades, os familiares afirmaram que o homem estaria a trabalhar em Madrid.

Suspeito tem antecedentes por crime semelhante

O homem suspeito do rapto e sequestro da jovem não foi localizado pelas autoridades.

De acordo com as informações divulgadas, trata-se de um indivíduo com antecedentes criminais, que já terá estado preso por outro crime da mesma natureza.

A investigação prossegue para localizar o suspeito e esclarecer todas as circunstâncias do caso.