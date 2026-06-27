segunda-feira, 06 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

35 dias em cativeiro: jovem espanhola resgatada pela GNR em Vila Verde

Salva pela GNR após um alerta das autoridades espanholas. Suspeito, que já terá estado preso por um crime semelhante, está em fuga.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
35 dias em cativeiro: jovem espanhola resgatada pela GNR em Vila Verde
Dreamstime

“O meu telemóvel ouviu isto?”. Perceba porque é que os seus dispositivos parecem ouvir as suas conversas

Relacionados

GNR detém quatro suspeitos de roubo e sequestro em Vila do Conde e apreende mais de 29 mil euros

Quatro homens foram detidos pela GNR no âmbito de uma investigação por roubo e sequestro em Vila do Conde. A operação resultou na apreensão de mais de 29 mil euros, droga, uma arma de fogo, veículos e outro material utilizado nos crimes
GNR detém quatro suspeitos de roubo e sequestro em Vila do Conde e apreende mais de 29 mil euros

Foi ao México festejar os 18 anos e acabou detida: jovem espanhola pode cumprir mais de 40 anos de pena por alegado sequestro de amiga

No México, sequestro é punível com entre 40 e 80 anos de prisão.
Foi ao México festejar os 18 anos e acabou detida: jovem espanhola pode cumprir mais de 40 anos de pena por alegado sequestro de amiga

Grupo de jovens sequestrou menor de 13 anos e ameaçou-o com cão durante gravação de vídeo

O menor foi abordado na estação ferroviária da Reboleira e foi obrigado a entrar dentro de um veículo, sob ameaça de arma branca.
Grupo de jovens sequestrou menor de 13 anos e ameaçou-o com cão durante gravação de vídeo

Uma jovem espanhola, de 23 anos, esteve 35 dias trancada numa barraca em Cabanelas, Vila Verde, depois de ter sido alegadamente sequestrada por um homem que conheceu em Madrid, Espanha.

A mulher foi resgatada na quinta-feira à noite pelo Destacamento de Intervenção da GNR de Braga, depois de um alerta das autoridades espanholas, que receberam uma queixa apresentada pelos pais da jovem.

Segundo avançou o Correio da Manhã, a vítima encontrava-se isolada dos restantes moradores do acampamento e estava "visivelmente assustada" quando foi encontrada.

Alerta das autoridades espanholas levou à localização da jovem

A informação chegou à Polícia Judiciária do Porto através da plataforma europeia de segurança, indicando que a jovem poderia estar em Vila Verde.

A GNR deslocou-se então à morada identificada em Cabanelas, onde encontrou a mulher. No local, os militares terão sido confrontados com resistência por parte de familiares do suspeito.

Segundo as informações recolhidas pelas autoridades, os familiares afirmaram que o homem estaria a trabalhar em Madrid.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Suspeito tem antecedentes por crime semelhante

O homem suspeito do rapto e sequestro da jovem não foi localizado pelas autoridades.

De acordo com as informações divulgadas, trata-se de um indivíduo com antecedentes criminais, que já terá estado preso por outro crime da mesma natureza.

A investigação prossegue para localizar o suspeito e esclarecer todas as circunstâncias do caso.

Temas

Vila Verde
Resgate
Sequestro
GNR
Jovem

Leia também

Há 85 presos por incêndio florestal em Portugal. Outros 20 estão com pulseira eletrónica

Portugal tem atualmente 85 pessoas presas pelo crime de incêndio florestal e outras 20 sujeitas a vigilância eletrónica durante os meses de maior risco de fogo. Os dados são divulgados numa altura em que a área ardida já ultrapassa os 30 mil hectares em 2026
Há 85 presos por incêndio florestal em Portugal. Outros 20 estão com pulseira eletrónica

Onda de calor leva consumo de eletricidade a máximos históricos de verão em Portugal

A onda de calor fez disparar o consumo de eletricidade em Portugal para novos máximos históricos de verão. Segundo a REN, foram batidos recordes tanto no consumo diário como na procura instantânea, refletindo o impacto das temperaturas elevadas
Onda de calor leva consumo de eletricidade a máximos históricos de verão em Portugal

Mulher fica em prisão preventiva por suspeitas de maus-tratos aos filhos de 5 e 17 anos

Uma mulher de 52 anos foi colocada em prisão preventiva por suspeitas de infligir maus-tratos físicos e psicológicos aos filhos menores, em Évora. Segundo o Ministério Público, o filho mais velho era alegadamente vítima de agressões desde os 8 anos e foi hospitalizado devido à gravidade das lesões
Mulher fica em prisão preventiva por suspeitas de maus-tratos aos filhos de 5 e 17 anos

Mais vistos

Destaques