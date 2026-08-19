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32 pessoas hospitalizadas durante a madruga por suspeitas de intoxicação alimentar. Grupo pertence ao Colégio Salesianos de Lisboa

O caso fica ao cargo das autoridades que deverão investigar a origem e circunstâncias da intoxicação alimentar.
Redação
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32 pessoas hospitalizadas durante a madruga por suspeitas de intoxicação alimentar. Grupo pertence ao Colégio Salesianos de Lisboa

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Trinta e duas pessoas foram assistidas na madrugada desta quarta-feira por suspeitas de intoxicação alimentar. Trata-se de um grupo de alunos franceses do Colégio Salesianos de Lisboa, na Estrela, que estaria a dormitar no local. Das 32 pessoas, 26 são crianças. 

O alerta foi dado por volta das 00h30 desta quarta-feira, de acordo com a CNN Portugal. No local estiveram 14 veículos e 26 operacionais. 

Alguns dos alunos foram transportados para unidades hospitalares para serem avaliados, distribuindo-se entre o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e pelo Hospital Amadora-Sintra.

O caso fica ao cargo das autoridades que deverão investigar a origem e circunstâncias da intoxicação alimentar.

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Intoxicação alimentar
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Alunos franceses
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