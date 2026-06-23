250 cães resgatados de alegada “fábrica de animais” em Amarante

Os animais foram encontrados em condições consideradas degradantes, entre jaulas acumuladas e espaços com fezes. Autoridades suspeitam de um esquema de criação para venda que poderá existir há vários anos.

Cerca de 250 cães foram resgatados esta terça-feira de uma habitação em Amarante, após uma denúncia de maus-tratos. Os animais foram encontrados em condições precárias, em espaços fechados e com falta de higiene, numa operação que envolveu várias entidades.

Segundo avançou o Correio da Manhã, os cães estavam confinados em jaulas amontoadas dentro de salas e rodeados por fezes. Os animais são todos de pequeno porte e pertencem a raças com elevada procura no mercado de venda de animais.

As autoridades suspeitam que o espaço funcionaria como uma espécie de “fábrica de animais”, destinada à criação e comercialização de cães. A investigação terá identificado anúncios de venda publicados desde 2018, levantando a possibilidade de a atividade decorrer há vários anos.

Operação envolve GNR, IRA e veterinários

A ação de resgate contou com a participação de elementos do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.

Para o local foram mobilizados elementos do IRA (Intervenção e Resgate Animal), da GNR e da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária.

O presidente do IRA, Tomás Pires, explicou à CMTV que a responsável pelo espaço terá mostrado as instalações tanto às autoridades como a potenciais compradores dos animais.

A operação de retirada dos cães deverá prolongar-se durante cerca de 24 horas, devido ao elevado número de animais envolvidos e à necessidade de avaliar as condições de saúde de cada um.

Os cães serão agora sujeitos a avaliação veterinária para determinar o seu estado e definir os próximos passos relativamente ao seu acolhimento e proteção.