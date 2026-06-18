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12 salvamentos em duas semanas: tempestades mudaram o mar da Fonte da Telha

A praia que era considerada uma referência de segurança enfrenta agora novas condições no mar. Os nadadores-salvadores dizem que o fundo oceânico sofreu alterações profundas e alertam para a existência de dois agueiros permanentes que não existiam antes.
Redação
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A praia da Fonte da Telha, em Almada, enfrenta novas condições no mar depois das tempestades que atingiram Portugal durante o inverno. Entre a última semana de maio e 11 de junho foram realizados 12 salvamentos, um número invulgar para aquela zona balnear.

As alterações no fundo do mar e na linha costeira criaram novas zonas de risco, incluindo dois agueiros permanentes que não existiam anteriormente, alertam os nadadores-salvadores, em declarações à agência Lusa.

A situação levou os nadadores-salvadores a reforçar os alertas aos banhistas para que respeitem as indicações das equipas no local e tenham atenção redobrada dentro de água.

Mar sofreu alterações profundas após tempestades

O mau tempo registado durante os meses de inverno provocou mudanças significativas na configuração da costa entre a Fonte da Telha e a zona da lagoa de Albufeira, no concelho de Sesimbra.

As correntes marítimas e o relevo do fundo do mar apresentam agora características diferentes das verificadas nos últimos anos, obrigando a uma vigilância acrescida durante a época balnear.

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Câmara prepara medidas para controlar acessos

Além dos riscos associados ao mar, a Fonte da Telha continua a enfrentar problemas relacionados com o excesso de trânsito e estacionamento desordenado, que podem dificultar a passagem de veículos de emergência.

A Câmara Municipal de Almada anunciou medidas para regular a circulação na zona, incluindo a criação de bolsas de estacionamento na Avenida do Mar, na Aroeira, um sistema de transporte em vaivém até à praia, painéis informativos sobre a lotação disponível e um controlo de acessos quando a capacidade estiver esgotada.

Falta de nadadores-salvadores preocupa

A segurança nas praias está também condicionada pela dificuldade em encontrar nadadores-salvadores suficientes para responder às necessidades da época balnear.

A associação responsável pela vigilância da Fonte da Telha tem recorrido também a profissionais estrangeiros, nomeadamente do Brasil e da Argentina, devido à falta de candidatos portugueses.

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