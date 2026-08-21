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Vereador do PSD de Palmela é o novo secretário-geral dos Portos

A nomeação acontece num momento em que o Governo pretende reforçar a estrutura da Associação dos Portos de Portugal.
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Vereador do PSD de Palmela é o novo secretário-geral dos Portos

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Roberto Cortegano, vereador social-democrata da Câmara de Palmela, é o novo secretário-geral da Associação dos Portos de Portugal (APP).

«Assumo as funções com a forte motivação de reforçar a voz e a coesão dos portos nacionais num momento de profunda transformação global», disse à publicação Transportes & Negócios. «A prioridade imediata passa por otimizar a articulação técnica com as administrações e reguladores, aliando esta eficácia interna à modernização e projeção da imagem pública da nossa associação. Queremos consolidar a APP como uma marca forte, influente e unificada, posicionando o sistema portuário como o grande motor de competitividade de Portugal», acrescentou.

A intenção de reforçar a estrutura da APP já tinha sido anunciada pelo ministro das Infraestruturas na apresentação do Plano Estratégico do Porto de Leixões.

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