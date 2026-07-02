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“Todos somos necessários para proteger o nosso território”. Montenegro deixa apelo aos portugueses após Governo declarar situação de alerta

O primeiro-ministro pede à população que siga as indicações das autoridades, numa altura em que o calor extremo levou o Governo a decretar medidas excecionais para prevenir incêndios.
Redação
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“Todos somos necessários para proteger o nosso território”. Montenegro deixa apelo aos portugueses após Governo declarar situação de alerta

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Luís Montenegro apelou esta quinta-feira à colaboração dos portugueses perante o agravamento do risco de incêndio, na sequência da declaração da situação de alerta decretada pelo Governo devido às elevadas temperaturas previstas para os próximos dias.

Numa publicação na rede social X, Luís Montenegro garantiu que irá acompanhar “ao detalhe” a evolução das condições meteorológicas e sublinhou a importância da prevenção.

“Cada um de nós tem a responsabilidade de prevenir e fazer a sua parte. Peço a todos que respeitem as indicações das autoridades. Todos somos necessários para proteger a nossa comunidade e o nosso território”, escreveu.

Governo decreta situação de alerta até segunda-feira

A situação de alerta foi anunciada pelo ministro da Administração Interna, Luís Neves, após uma reunião do Comando Integrado de Prevenção e Operações (CIPO), na sequência do agravamento das previsões meteorológicas.

Segundo o governante, trata-se de medidas excecionais destinadas a responder ao aumento do risco de incêndio.

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“Para situações de grande emergência, o Governo vai avançar com uma declaração de situação de alerta, que são medidas de exceção para momentos extraordinários e de dificuldades” e que “levam também à aplicação de diplomas de exceção”, afirmou.

Máquinas agrícolas, queimadas e fogo de artifício proibidos

Entre as medidas determinadas pelo Governo está a proibição de queimadas e queimas de sobrantes agrícolas, bem como da realização de trabalhos em espaços florestais com recurso a maquinaria suscetível de provocar faíscas, com exceção das operações relacionadas com o combate aos incêndios rurais.

Fica igualmente proibida a utilização de fogo de artifício e de outros artefactos pirotécnicos, assim como o lançamento de balões com mecha, sendo também suspensas as autorizações anteriormente concedidas.

O diploma prevê ainda restrições de acesso e circulação em determinados espaços florestais considerados mais sensíveis.

Entretanto, o Comando Integrado de Prevenção e Operações interrompe a atividade de prevenção que vinha desenvolvendo para ficar totalmente dedicado ao apoio ao combate aos incêndios enquanto durar este período de maior risco.

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