segunda-feira, 06 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Socialistas a ferro e fogo em Coimbra

António Campos fala em ‘descalabro’ e ameaça com providência cautelar.
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Socialistas a ferro e fogo em Coimbra
Bruno Gonçalves

Jovem morre em despiste de carro em Albufeira. Condutor e segundo passageiro fugiram após o acidente

António Campos, fundador do PS e uma das figuras históricas do partido e do soarismo, ameaça avançar com uma providência cautelar para suspender as eleições para a Federação Distrital do PS de Coimbra, denunciando alegadas irregularidades e «violações grosseiras dos estatutos» no processo eleitoral que está agendado para dia 30 de junho. Em causa, de acordo com o histórico socialista, está o regulamento do partido que prevê que o não pagamento de quotas durante dois anos determina a suspensão dos direitos de militante do partido e que o militante só recupera o direito a votar 60 dias depois de pagar o valor em dívida.

Na corrida está Américo Baptista – antigo vereador na Câmara da Lousã. Integrou anteriormente secretariados da Federação distrital –, Pedro Coimbra, atual deputado à Assembleia da República e presidente da Comissão Parlamentar de Economia e Coesão Territorial, e Victor Baptista, antigo governador civil e histórico dirigente do partido na região, que formalizou a sua candidatura no início de junho.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

No Facebook, António Campos revelou que «a federação passou a ser um instrumento de assalto que utilizou toda a promiscuidade política para se instalar no poder, violando todos os princípios, valores e ética».

Para já, José Luís Carneiro tem dito que as eleições para a federação de Coimbra são um «assunto de foro interno» do partido, remetendo a questão para o Conselho de Jurisdição. 

O que não convence António Campos, que fala em «descalabro». «Após tanta promiscuidade e descrédito a que chegou a minha Federação de que fui o principal fundador e dinamizador, resolvi denunciar esta situação insustentável ao Secretário Geral. Ele em vez de tomar medidas urgentes de repor a legalidade democrática refugiou-se, dizendo que era um assunto interno. Não é um assunto interno, é um precedente gravíssimo que até envolve um membro da direção do secretariado nacional useiro e vezeiro na promiscuidade política. São valores e princípios violados que a ética obriga a denunciar publicamente em defesa de uma democracia responsável e transparente. Sem partidos responsáveis não há democracia que resista»,  escreveu na rede social. 

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Polémica em Bragança

Também em Bragança, o cenário político é marcado por divisões internas para as eleições federativas. E, ao contrário do desejado ‘consenso’, as eleições serão disputadas por Júlia Rodrigues, deputada e antiga presidente da Câmara de Mirandela. Recentemente, conseguiu um acordo para integrar na sua lista Benjamim Rodrigues (atual presidente da Federação e ex-autarca de Macedo de Cavaleiros), que será o seu candidato a presidente da mesa da assembleia. 

Na corrida está ainda Bruno Veloso que formalizou a sua candidatura de oposição, defendendo uma reflexão sobre o futuro do partido no distrito.

Temas

Eleições PS Coimbra
Irregularidades Eleições PS
Processo eleitoral PS
Federação Distrital Coimbra

Leia também

António José Seguro destaca investigação em saúde como oportunidade para Portugal e pede maior valorização da ciência

O Presidente da República defendeu esta segunda-feira que a investigação em saúde representa uma das maiores oportunidades para o futuro de Portugal. Durante uma visita ao i3S, no Porto, António José Seguro alertou para a "invisibilidade" da ciência portuguesa e apelou a um apoio mais consistente à investigação
António José Seguro destaca investigação em saúde como oportunidade para Portugal e pede maior valorização da ciência

Carneiro critica viagem de Montenegro aos EUA: "É incompreensível" deixar o país em alerta para assistir ao Mundial

Líder do PS considera que o primeiro-ministro devia permanecer em Portugal numa altura de elevado risco de incêndios e acusa ainda o Governo de não ter dado explicações suficientes sobre os problemas nos exames nacionais.
Carneiro critica viagem de Montenegro aos EUA: "É incompreensível" deixar o país em alerta para assistir ao Mundial

AD arranca jornadas parlamentares sem Luís Montenegro. Durão Barroso é o principal convidado

Primeiro-ministro troca a abertura das jornadas parlamentares pelo jogo de Portugal frente à Espanha, nos Estados Unidos. Encontro da AD serve de preparação para o debate do Estado da Nação e tem como lema "Governar com resultados".
AD arranca jornadas parlamentares sem Luís Montenegro. Durão Barroso é o principal convidado

Mais vistos

Destaques