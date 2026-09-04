Seguro furioso com discurso de Luís Neves na Madeira

O Presidente da República ficou furioso com o discurso que o ministro da Administração Interna (MAI) proferiu na Madeira, confirmou o SOL junto de duas fontes autorizadas. António José Seguro não gostou do conteúdo dessa explicação, nem da forma. Na passada terça-feira, Luís Neves instrumentalizou a cerimónia oficial dos 148 anos do Comando Regional da Polícia de Segurança Pública, em Câmara de Lobos, para sacudir as polémicas em que está envolvido, dizer-se alvo de difamação, proferir um autoelogio e garantir que está firme no cargo. À saída, nas respostas aos jornalistas, parece ter deixado uma ameaça sem destinatário conhecido, ao avisar que «os atos terão as suas consequências».

Como o SOL noticiou nas últimas semanas, há muito que o Presidente considera o comportamento do ministro e o arrastar da polémica degradantes para a Democracia. Por isso, deixou claro ao Governo que Luís Neves não deve comparecer em atos organizados pela Presidência junto de bombeiros, polícias e quaisquer outras entidades tuteladas pelo MAI. Na Madeira, repetiu o mesmo sinal, em sentido contrário: o Representante da República para a Região Autónoma da Madeira faltou ostensivamente à cerimónia.

Nas últimas horas, o clima de paz podre entre Belém e São Bento passou a ter visibilidade pública e notória. Na quarta-feira à noite, em entrevista à SIC Notícias, o líder da bancada parlamentar do PSD disse não acreditar que o chefe de Estado mande «recados pelos amigos, numa televisão».

Em causa, declarações de Álvaro Beleza e Adalberto Campos Fernandes, dois homens com relações pessoais e políticas com António José Seguro, contra o arrastar da situação de Luís Neves no Governo. Verrinoso como poucas vezes, Hugo Soares perguntou «quem é o mais alto magistrado da República se mandar recados ao Governo por um amigo? Isto era mesmo uma república das bananas, não era? Tenho a certeza que não».

Mesmo de férias em Porto Covo, António José Seguro acusou o toque. «Não mando recados por ninguém», respondeu ontem, citado pela SIC Notícias, o mesmo palco onde foi atacado. Mais uma vez, não desmentiu a notícia do SOL segundo a qual concedeu a Luís Montenegro um prazo para resolver o caso, omissão repetidamente invocada por André Ventura para expressar em público a convicção de que o Presidente vê o problema da mesma maneira, embora use um estilo muito diferente do que seria o dele, caso tivesse ganho a segunda volta das eleições presidenciais.

PGR afirma isenção perante amigo ministro

Regressado de férias, o procurador-geral da República (PGR) falou ontem pela primeira vez do caso na televisão. Amadeu Guerra revelou que correm cinco processos em torno do caso. Três são inquéritos penais. Dois seguem os seus termos no Departamento de Investigação e Ação Penal Regional de Lisboa. Um inquérito relativo ao uso pelo ministro de uma viatura apreendida a um traficante; e outro ao uso de um camião carregado de produtos químicos, apreendido numa operação de combate ao narcotráfico, por parte do empreiteiro que fez obras para a Polícia Judiciária e no monte alentejano de Luís Neves. O terceiro inquérito-crime corre termos no DIAP regional de Évora e é relativo a essas polémicas obras. Resta um processo administrativo, a eventuais irregularidades construtivas na piscina e no monte de Luís Neves no Alentejo. E ainda outro, no Tribunal de Contas, a despesas realizadas nos tempos em que era diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ).

No dia anterior, quarta-feira, o SOL pediu esta mesma informação ao PGR. E questionou-o se «ponderou pedir escusa antes de determinar essa abertura, tendo em conta a pública relação de amizade com o visado». Numa fotografia do almoço de aniversário de Fernando Seara, realizado no dia 1 de abril, essa cumplicidade é evidente. Amadeu Guerra, sentado e sorridente, é a figura central; Luís Neves e o aniversariante, de pé atrás dele, colocam-lhe a mão sobre o ombro direito. O PGR não respondeu à nossa pergunta, mas ontem resolveu dizer aos jornalistas que «todas as pessoas são investigadas, sem exceção».

O Presidente da República tem pedido, insistentemente, «resultados o mais rapidamente possível» a auditorias e inquéritos judiciais. De acordo com informações recolhidas pelo SOL, transmitiu isso mesmo a Amadeu Guerra em audiências e contactos formais entre ambos. O SOL perguntou, por escrito, ao Presidente da República se «recebeu o Procurador-Geral da República desde o início da crise em torno do ministro da Administração Interna? Em caso afirmativo, em que data ou datas – e esteve sobre a mesa a avaliação jurídica do caso?». Fonte oficial da Presidência da República respondeu que «o Presidente da República não interfere em investigações judiciais» e foi omissa quanto às audiências.

Primeiro-ministro capturado?

No plano político, André Ventura tem sustentado, repetidamente, que o primeiro-ministro está refém de informações na posse do ministro da Administração Interna. Essa tese é replicada pelo antigo presidente da Iniciativa Liberal. «Ele marcou estas declarações na Madeira para dizer ao Presidente da República e ao primeiro-ministro: vocês são uns bananas, eu tenho-vos na mão, a mim ninguém me demite», declarou Rui Rocha, em vídeo publicado nas redes sociais.

Pela primeira vez, Luís Neves reage a esta acusação. «Tal alegação é absolutamente irreal e absurda», respondeu ontem, por escrito, ao SOL. Perguntado sobre que meios usou para conhecer quem são as fontes das notícias a seu respeito, o ministro confirma tê-las identificado, «através da interpretação das vossas próprias notícias que expuseram as fontes».

Na Polícia Judiciária, aumenta o clima de caça às bruxas. O novo diretor nacional, Carlos Cabreiro, abriu processos disciplinares a funcionários suspeitos de serem fontes desta investigação. Fontes da instituição mostram receios agravados por um nome: Rui Pinto. Falam da «cumplicidade», entre Luís Neves e este especialista em derrubar segredos informáticos e de comunicações, como explicação para a convicção exibida pelo ministro.

Em maio de 2021, no julgamento do Football Leaks, Luís Neves depôs como testemunha, na qualidade de diretor nacional da Judiciária, e descreveu ao tribunal a colaboração do arguido com as autoridades, sustentando que mudara de atitude cerca de um ano antes e dera acesso ao material apreendido na Hungria. Defendeu publicamente a sua libertação.

Rui Pinto está desde agosto de 2020 no programa de proteção de testemunhas e foi absolvido a 29 de abril deste ano no segundo processo. Questionado pelo SOL, o ministro é categórico: «Nunca tive qualquer relacionamento com a pessoa em questão».