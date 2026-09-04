Seguro furioso com discurso da Madeira

O Presidente da República ficou furioso com o discurso que o ministro da Administração Interna (MAI) proferiu na Madeira, confirmou o SOL junto de duas fontes autorizadas. António José Seguro não gostou do conteúdo dessa explicação, nem da forma. Na passada terça-feira, Luís Neves instrumentalizou a cerimónia oficial dos 148 anos do Comando Regional da Polícia de Segurança Pública, em Câmara de Lobos, para sacudir as polémicas em que está envolvido, dizer-se alvo de difamação, proferir um autoelogio e garantir que está firme no cargo. À saída, nas respostas aos jornalistas, parece ter deixado uma ameaça sem destinatário conhecido, ao avisar que «os atos terão as suas consequências».

Como o SOL noticiou nas últimas semanas, há muito que o Presidente considera o comportamento do ministro e o arrastar da polémica degradantes para a Democracia. Por isso, deixou claro ao Governo que Luís Neves não deve comparecer em atos organizados pela Presidência junto de bombeiros, polícias e quaisquer outras entidades tuteladas pelo MAI. Na Madeira, repetiu o mesmo sinal, em sentido contrário: o Representante da República para a Região Autónoma da Madeira faltou ostensivamente à cerimónia.

Nas últimas horas, o clima de paz podre entre Belém e São Bento passou a ter visibilidade pública e notória. Na quarta-feira à noite, em entrevista à SIC Notícias, o líder da bancada parlamentar do PSD disse não acreditar que o chefe de Estado mande «recados pelos amigos, numa televisão».

Em causa, declarações de Álvaro Beleza e Adalberto Campos Fernandes, dois homens com relações pessoais e políticas com António José Seguro, contra o arrastar da situação de Luís Neves no Governo. Verrinoso como poucas vezes, Hugo Soares perguntou «quem é o mais alto magistrado da República se mandar recados ao Governo por um amigo? Isto era mesmo uma república das bananas, não era? Tenho a certeza que não».

Mesmo de férias em Porto Covo, António José Seguro acusou o toque. «Não mando recados por ninguém», respondeu ontem, citado pela SIC Notícias, o mesmo palco onde foi atacado. Mais uma vez, não desmentiu a notícia do SOL segundo a qual concedeu a Luís Montenegro um prazo para resolver o caso, omissão repetidamente invocada por André Ventura para expressar em público a convicção de que o Presidente vê o problema da mesma maneira, embora use um estilo muito diferente do que seria o dele, caso tivesse ganho a segunda volta das eleições presidenciais.

PGR afirma isenção perante amigo ministro

Regressado de férias, o procurador-geral da República (PGR) falou ontem pela primeira vez do caso na televisão. Amadeu Guerra revelou que correm cinco processos relacionados com o ministro. Três são inquéritos penais. Dois seguem os seus termos no Departamento de Investigação e Ação Penal Regional de Lisboa. Um inquérito relativo ao uso pelo ministro de uma viatura apreendida a um traficante; e outro ao uso de um camião carregado de produtos químicos, apreendido numa operação de combate ao narcotráfico, por parte do empreiteiro que fez obras para a Polícia Judiciária e no monte alentejano de Luís Neves. O terceiro inquérito-crime corre termos no DIAP regional de Évora e é relativo a essas polémicas obras. Resta um processo administrativo, a eventuais irregularidades construtivas na piscina e no monte de Luís Neves no Alentejo. E ainda outro, no Tribunal de Contas, a despesas realizadas nos tempos em que era diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ).

No dia anterior, quarta-feira, o SOL pediu esta mesma informação ao PGR. E questionou-o se «ponderou pedir escusa antes de determinar essa abertura, tendo em conta a pública relação de amizade com o visado». Numa fotografia do almoço de aniversário de Fernando Seara, realizado no dia 1 de abril, essa cumplicidade é evidente. Amadeu Guerra, sentado e sorridente, é a figura central; Luís Neves e o aniversariante, de pé atrás dele, colocam-lhe a mão sobre o ombro direito. O PGR não respondeu à nossa pergunta, mas ontem resolveu dizer aos jornalistas que «todas as pessoas são investigadas, sem exceção».

O Presidente da República tem pedido, insistentemente, «resultados o mais rapidamente possível» a auditorias e inquéritos judiciais. De acordo com informações recolhidas pelo SOL, transmitiu isso mesmo a Amadeu Guerra em audiências e contactos formais entre ambos. O SOL perguntou, por escrito, ao Presidente da República se «recebeu o Procurador-Geral da República desde o início da crise em torno do ministro da Administração Interna? Em caso afirmativo, em que data ou datas – e esteve sobre a mesa a avaliação jurídica do caso?». Fonte oficial da Presidência da República respondeu que «o Presidente da República não interfere em investigações judiciais» e foi omissa quanto às audiências.

Primeiro-ministro capturado?

No plano político, André Ventura tem sustentado, repetidamente, que o primeiro-ministro está refém de informações na posse do ministro da Administração Interna. Essa tese é replicada pelo antigo presidente da Iniciativa Liberal. «Ele marcou estas declarações na Madeira para dizer ao Presidente da República e ao primeiro-ministro: vocês são uns bananas, eu tenho-vos na mão, a mim ninguém me demite», declarou Rui Rocha, em vídeo publicado nas redes sociais.

Pela primeira vez, Luís Neves reage a esta acusação. «Tal alegação é absolutamente irreal e absurda», respondeu ontem, por escrito, ao SOL. Perguntado sobre que meios usou para conhecer quem são as fontes das notícias a seu respeito, o ministro confirma tê-las identificado, «através da interpretação das vossas próprias notícias que expuseram as fontes».

Na Polícia Judiciária, aumenta o clima de caça às bruxas. O novo diretor nacional, Carlos Cabreiro, abriu processos disciplinares a funcionários suspeitos de serem fontes desta investigação. Fontes da instituição mostram receios agravados por um nome: Rui Pinto. Falam da «cumplicidade», entre Luís Neves e este especialista em derrubar segredos informáticos e de comunicações, como explicação para a convicção exibida pelo ministro.

Em maio de 2021, no julgamento do Football Leaks, Luís Neves depôs como testemunha, na qualidade de diretor nacional da Judiciária, e descreveu ao tribunal a colaboração do arguido com as autoridades, sustentando que mudara de atitude cerca de um ano antes e dera acesso ao material apreendido na Hungria. Defendeu publicamente a sua libertação.

Rui Pinto está desde agosto de 2020 no programa de proteção de testemunhas e foi absolvido a 29 de abril deste ano no segundo processo. Questionado pelo SOL, o ministro é categórico: «Nunca tive qualquer relacionamento com a pessoa em questão».