Seguro exige igualdade no acesso ao ensino superior e resolução rápida das falhas

O Presidente da República, António José Seguro, exigiu esta terça-feira que seja salvaguardado o princípio da igualdade entre todos os alunos no acesso ao ensino superior e defendeu que as falhas e atrasos registados no processo devem ser explicados e corrigidos "com a maior celeridade e ponderação"

O Presidente da República, António José Seguro, exigiu esta terça-feira a salvaguarda do princípio da igualdade entre todos os alunos no acesso ao ensino superior e defendeu que as falhas e atrasos registados no processo devem ser assumidos, explicados e resolvidos rapidamente.

Numa mensagem escrita divulgada após a reunião semanal com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, e antes da viagem oficial a Cabo Verde, o chefe de Estado afirmou que todo o processo deve ser conduzido com "sentido de exigência", garantindo a igualdade entre os estudantes e a "normalidade e previsibilidade" do sistema.

"Na sequência de várias reuniões e contactos mantidos nos últimos dias, e da reunião semanal ocorrida esta manhã com o senhor primeiro-ministro, o Presidente da República reafirma o sentido de exigência que deve pautar todo o processo, com a obrigatória salvaguarda do princípio de igualdade entre todos os alunos e a normalidade e previsibilidade de todo o sistema, em especial no que diz respeito ao concurso de acesso ao ensino superior", lê-se na mensagem publicada no sítio oficial da Presidência da República.

Seguro pede explicações para falhas e atrasos

António José Seguro defende que os problemas identificados devem ser assumidos e explicados pelas entidades responsáveis e resolvidos "com a maior celeridade e ponderação".

O Presidente da República considera ainda necessário retirar "as devidas lições" da situação e criar mecanismos que impeçam a repetição dos problemas, nomeadamente durante a segunda fase dos exames nacionais do ensino secundário.

A mensagem surge num momento de preocupação entre estudantes e famílias perante os constrangimentos que podem afetar o calendário do acesso ao ensino superior.

Presidente deixa palavra de confiança aos estudantes

António José Seguro reafirmou a sua confiança na qualidade das escolas portuguesas e no empenho dos professores, antes de deixar uma mensagem de solidariedade aos alunos que aguardam pela conclusão do processo.

"Para muitos jovens e pais que durante anos fizeram sacrifícios para conseguir um futuro melhor para os seus filhos, este é um momento decisivo que tem de ser concluído com justiça, rigor e respeito por todos", afirmou o Presidente da República.

O chefe de Estado terminou a mensagem com uma "palavra de confiança e de solidariedade a todos os estudantes que aguardam a conclusão deste processo".