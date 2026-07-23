Seguro é surpreendido com camisola de Vozinha e deixa elogio à seleção de Cabo Verde: "É a pureza do futebol"

O Presidente da República foi surpreendido pelo selecionador Pedro Brito 'Bubista' e pelo presidente da Federação Cabo-verdiana de Futebol. Depois da campanha histórica dos Tubarões Azuis no Mundial 2026, António José Seguro deixou rasgados elogios à equipa.

O Presidente da República, António José Seguro, foi surpreendido esta quarta-feira, em Cabo Verde, com a oferta de uma camisola do guarda-redes Vozinha, uma das figuras da seleção cabo-verdiana no Mundial 2026.

O momento aconteceu durante o último compromisso da agenda oficial na Cidade Velha, onde o chefe de Estado foi recebido pelo selecionador Pedro Brito, conhecido por 'Bubista', e pelo presidente da Federação Cabo-verdiana de Futebol, Mário Semedo.

"Não estava à espera desta. Extraordinário, isto é que é a verdadeira 'morabeza'", reagiu António José Seguro ao receber a camisola.

"É a pureza do futebol"

Depois de cumprimentar o selecionador, Seguro fez questão de o aplaudir perante os presentes.

"O senhor é que merece um grande aplauso", afirmou.

Com a camisola de Vozinha nas mãos, o Presidente português destacou o percurso da seleção cabo-verdiana no Mundial e elogiou a forma como a equipa encarou a competição.

"É uma capacidade de juntar talentos, jogar em equipa e acreditar nisso. É fabuloso", afirmou, acrescentando que os Tubarões Azuis representam a "pureza do desporto e pureza do futebol".

O segredo dos Tubarões Azuis

Durante a conversa, Seguro quis saber qual tinha sido o segredo da prestação histórica da seleção estreante em Campeonatos do Mundo.

'Bubista' respondeu que o sucesso resulta da identidade e da união da equipa.

"É a definição da nossa identidade, mostrámos claramente o que é o nosso povo, procurar fazer tudo com muita união", explicou.

O selecionador acrescentou ainda que "o segredo é o trabalho, é o que define o povo cabo-verdiano, trabalhar sempre para ultrapassar as dificuldades".

Mundial marcou visita presidencial

A campanha de Cabo Verde no Mundial 2026 tem estado presente ao longo da visita oficial de António José Seguro ao arquipélago.

Na terça-feira, o Presidente português ofereceu ao homólogo cabo-verdiano, José Maria Neves, uma peça em vidro em forma de Tubarão Azul, numa homenagem ao percurso da seleção na competição.