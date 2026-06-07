Seguro e Montenegro assinalam juntos Dia de Portugal no Luxemburgo com a maior comunidade portuguesa no estrangeiro

Presidente da República e primeiro-ministro participam este domingo em encontros com estudantes e emigrantes portugueses no Luxemburgo, numa celebração que marca o arranque oficial das comemorações do 10 de Junho.

O Presidente da República, António José Seguro, e o primeiro-ministro, Luís Montenegro, participam este domingo em várias iniciativas com alunos e membros da comunidade portuguesa no Luxemburgo, no âmbito das comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

A deslocação assinala o início oficial das celebrações do 10 de Junho, que prosseguirão posteriormente em território nacional, na ilha Terceira, nos Açores.

Primeiro Dia de Portugal de Seguro como Presidente

Esta é a primeira vez que António José Seguro e Luís Montenegro assinalam juntos o Dia de Portugal desde que o atual chefe de Estado tomou posse, a 9 de março.

O Presidente da República chegou ao Luxemburgo na sexta-feira para uma visita oficial, durante a qual manteve encontros com os Grão-Duques do Luxemburgo e com o primeiro-ministro luxemburguês. Durante a visita, António José Seguro convidou os chefes de Estado luxemburgueses a realizarem uma deslocação oficial a Portugal.

Já Luís Montenegro juntou-se ao programa oficial após participar na Cimeira União Europeia-Balcãs Ocidentais, realizada em Tivat, no Montenegro.

O atual Presidente decidiu manter o modelo de comemorações dividido entre uma comunidade portuguesa no estrangeiro e uma região do território nacional, uma tradição iniciada em 2016 por Marcelo Rebelo de Sousa.

Encontro com alunos portugueses

O último dia da visita oficial ao Luxemburgo é dedicado à comunidade portuguesa, uma das mais relevantes da diáspora nacional.

Durante a manhã, António José Seguro e Luís Montenegro visitam o Centro Cultural Artikuss, em Sanem, onde têm encontro marcado com alunos portugueses.

A iniciativa pretende destacar o papel da língua portuguesa e das novas gerações de emigrantes na preservação dos laços culturais entre Portugal e o Luxemburgo.

Comunidade portuguesa em destaque

A tarde será marcada por um encontro com a comunidade portuguesa na Filarmónica do Luxemburgo.

O programa inclui intervenções do Presidente da República e do primeiro-ministro, bem como um concerto de António Zambujo. O Grão-Duque do Luxemburgo deverá igualmente marcar presença na cerimónia.

Durante o evento será homenageado Orlando de Oliveira Pinto, empresário natural de Castro Daire que reside no Luxemburgo há cerca de quatro décadas.

Fundador da empresa de construção civil Sopinor, criada em 2002 com apenas quatro trabalhadores, lidera atualmente uma das maiores empresas do setor no país, empregando cerca de 700 pessoas, muitas delas portuguesas.

Portugueses representam mais de 13% da população

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística do Luxemburgo, os portugueses continuam a ser a maior comunidade estrangeira residente no país.

A 1 de janeiro de 2025 viviam no Grão-Ducado 89.671 cidadãos portugueses, número que representa cerca de 13,2% da população luxemburguesa.

Quando anunciou a visita oficial, a Presidência da República destacou a comunidade portuguesa no Luxemburgo como "uma das mais expressivas e dinâmicas comunidades na diáspora".

As comemorações do Dia de Portugal prosseguem nos dias 9 e 10 de junho na ilha Terceira, nos Açores, onde decorrerá a segunda parte do programa oficial.