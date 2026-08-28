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Seguro deu prazo a Montenegro para resolver ‘caso’ Luís Neves

Presidente da República já disse ao primeiro-ministro que Luís Neves não tem condições para continuar no Governo.
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Seguro deu prazo a Montenegro para resolver ‘caso’ Luís Neves

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O Presidente da República considera que o ministro da Administração Interna não pode estar sob suspeita permanente e a continuidade no Governo de Luís Neves, nestas condições, é insustentável, apurou o SOL. E já o comunicou ao primeiro-ministro, Luís Montenegro, que lhe pediu tempo para resolver a situação. Pedido que António José Seguro lhe concedeu, atendendo à circunstância de estarmos em plena época de fogos.

Recorde-se que o mesmo aconteceu no Governo de António Costa, quando Marcelo Rebelo de Sousa exigiu a cabeça de Constança Urbano de Sousa na sequência dos trágicos incêndios de 2017. Para Seguro – tal como já o afirmou publicamente – está em causa a «dignidade das instituições». Aliás, como SOL noticiou nas duas últimas edições, o chefe de Estado não se fez acompanhar do ministro da tutela nas suas mais recentes visitas a quartéis de bombeiros – nomeadamente quando se deslocou à Serra da Estrela, há semanas, e a Celorico de Basto, na semana passada.

Assim, ganham outra importância as investigações e auditorias em curso, para cujas conclusões Seguro também já pediu urgência. De outro modo, mantendo-se as dúvidas sobre o comportamento do ministro e ex-diretor nacional da PJ, o primeiro-ministro terá mesmo de substituir Luís Neves (ver págs. 4-7).

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