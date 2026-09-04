Rentrée do PCP na Atalaia entre desafios e polémicas

O PCP é o último partido a fazer a sua rentrée política, com a tradicional Festa do Avante!, que arranca esta sexta-feira e termina no domingo. Este ano com outro sabor, por assinalar a celebração de 50 anos - a primeira edição ocorreu em 1976. O secretário-geral comunista, Paulo Raimundo, já destacou o evento como um espaço de construção coletiva e de preparação para o combate político no presente, funcionando como o arranque simbólico para frentes como a discussão do Orçamento do Estado e a defesa dos direitos dos trabalhadores.

Aliás, nos últimos dias, Paulo Raimundo tem vindo a apelar ao PS para que chumbe o documento, defendendo que, se os socialistas o viabilizarem, serão responsáveis pela política deste Governo, recusando submeter-se à chantagem da instabilidade política. O secretário-geral do partido já afirmou publicamente que «eleições antecipadas podem ser bem-vindas» caso o Governo persista em caminhos que penalizem os trabalhadores, mostrando que o partido não dispensa nenhum instrumento de luta - incluindo a apresentação de uma eventual moção de censura no momento que considerar oportuno.

É certo que a Festa do Avante! tem vindo a perder o destaque político que já teve no passado, o que acaba por refletir o próprio percurso do PCP nas últimas décadas, que enfrenta um declínio eleitoral, a queda de representação parlamentar, assim como a perda de muitas das autarquias históricas e um crescente isolamento em matérias de política externa. Ainda assim, é vista pelos comunistas como uma oportunidade para apresentar aos visitantes - e não apenas aos militantes - as suas bandeiras históricas: direitos laborais, salários, serviços públicos, habitação, paz e soberania nacional.

Apesar do declínio eleitoral, o partido promete responder ‘em força’ à atual situação do país. «A situação económica e social está marcada pelos efeitos do aumento do custo de vida e pela ausência de medidas de valorização salarial e de controlo de preços para lhe fazer face. Na saúde aumentam os tempos de espera e os utentes sem médico de família, sendo que as medidas do Governo confirmam que o objetivo é a desestruturação do SNS para justificar a entrega de mais serviços à gestão privada. Na educação fez-se pompa com o anúncio de contratações de professores, não esclarecendo que se trata de concursos de mobilidade interna, ou seja, que a manta continuará a ser curta para as necessidades imediatas da escola pública», diz o partido no editorial do jornal Avante!.

E deixa ainda uma palavra as trabalhadores, sublinhando que foram «confrontados com a apresentação do relatório sobre a Segurança Social que deixa clara a estratégia do Governo: retirar direitos, desresponsabilizar o Estado e abrir caminho à privatização da Segurança Social» .

Nova polémica

Depois das várias polémicas em torno do posicionamento do partido em várias questões internacionais, o PCP viu-se agora envolvido numa outra, reacendo o debate sobre o seu isolamento na política externa, por ter convidado a Frente Popular para a Libertação da Palestina (FPLP) para integrar o Espaço Internacional da Festa na Quinta da Atalaia.

A Iniciativa Liberal pediu investigações por alegado «financiamento e promoção de terroristas», enquanto o Chega avançou com uma participação criminal junto do Ministério Público. O secretário-geral comunista desvalorizou as acusações e considerou a polémica «artificial».

O PCP já veio afirmar que «não rege as suas relações internacionais por critérios arbitrariamente impostos» por outras potências ou pela própria União Europeia. Uma situação que levou Paulo Raimundo a comparar o caso ao de Nelson Mandela, recordando que o líder sul-africano também esteve integrado em listas de terroristas antes de ser amplamente reconhecido como herói global.