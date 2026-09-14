Quem governa Portugal? O que quase 50 anos de democracia revelam sobre quem chega a ministro

Quem são os ministros portugueses e o que pesa mais na hora de formar um Governo: experiência política, competência técnica ou proximidade aos partidos? Um estudo analisa todos os ministros desde 1976 e revela como mudou o recrutamento da elite governativa portuguesa.

Políticos de carreira ou especialistas nas áreas que passam a tutelar? Independentes ou figuras próximas dos partidos? A Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS) traçou o perfil de todos os ministros portugueses entre 1976 e 2025 para perceber quem chega ao Governo e como são escolhidos os governantes.

O estudo “Quem Governa Portugal? Perfis ministeriais em perspetiva comparada”, coordenado por Marcelo Camerlo e António Costa Pinto, cruza dados sobre formação académica, experiência política, percurso profissional e competências de gestão. A investigação compara ainda Portugal com Espanha, Itália e Grécia.

Políticos e especialistas: o perfil que mais pesa

O retrato mostra que Portugal desenvolveu um modelo de recrutamento que combina experiência política e competência técnica.

O perfil mais frequente é o de político-especialista, que representa mais de 38% dos ministros e junta experiência política relevante ao conhecimento técnico da área governativa.

Portugal destaca-se ainda por ter a maior percentagem de peritos entre os quatro países do sul da Europa analisados: 31%, acima do registado em Espanha, Itália ou Grécia.

A formação académica é outra das características da elite governativa portuguesa. Cerca de 98,4% dos ministros têm formação superior, embora em aproximadamente 40% dos casos esta não esteja diretamente associada à pasta que ocupam.

A experiência profissional apresenta uma relação mais forte com as funções desempenhadas: cerca de 78% dos ministros têm experiência profissional relacionada com a pasta que assumem.

Independentes, mas nem sempre longe dos partidos

O crescimento da componente técnica não retirou aos partidos um papel central na escolha de quem chega ao Governo.

Entre os ministros filiados, cerca de 70% ocupavam cargos dirigentes nos respetivos partidos. E, apesar de 36% dos ministros serem formalmente independentes, 40% destes são classificados como “semi-independentes”, ou seja, não têm filiação, mas mantêm ligações informais a partidos.

Os autores descrevem este modelo como um “tecnocratismo endógeno”, no qual os partidos mantêm o controlo do recrutamento ao mesmo tempo que integram especialistas politicamente próximos.

PS e PSD não escolhem da mesma forma

O perfil dos governantes também varia de acordo com o partido que lidera o Executivo.

Segundo o estudo, os governos do PS tendem a integrar mais peritos, enquanto os executivos do PSD privilegiam os políticos-especialistas.

O contexto parlamentar também faz diferença. Governos de coligação e maioritários tendem a recrutar mais perfis políticos, enquanto os minoritários recorrem com maior frequência a peritos e independentes.

Nos executivos mais recentes de António Costa e Luís Montenegro, os especialistas ganharam espaço, mas continuam a ser maioritariamente recrutados dentro da esfera de influência dos partidos.

Mulheres chegam a ministras com maior exigência técnica

O estudo identifica também diferenças entre homens e mulheres no acesso ao Governo.

Entre as ministras, os perfis de político-especialista e perito representam 78% dos casos, enquanto entre os homens representam 62%.

Segundo os autores, este padrão sugere que a especialização técnica funciona como um requisito adicional para o acesso das mulheres ao Governo, num contexto político ainda maioritariamente masculino.

Quem é mais especializado fica mais tempo

Há ainda uma relação entre o perfil dos ministros e o tempo que permanecem no cargo.

Os peritos e políticos-especialistas ficam, em média, mais tempo em funções e apresentam maior probabilidade de completar os respetivos mandatos.

Já os ministros com perfis exclusivamente políticos registam maior rotatividade e estão mais expostos a conflitos partidários.

Portugal encontrou um modelo próprio

A comparação com as restantes democracias analisadas revela diferentes formas de escolher quem governa.

Espanha apresenta um modelo semelhante ao português, mas com maior peso de perfis políticos. Itália tem um padrão mais volátil e a Grécia apresenta um recrutamento fortemente partidarizado.

Portugal surge numa posição intermédia: tem mais perfis técnicos do que Espanha, é menos politizado do que a Grécia e apresenta um modelo mais estável e seletivo do que Itália.

Ao analisar quase cinco décadas de democracia, o estudo conclui que a profissionalização da elite política portuguesa foi acompanhada por uma presença relevante de ministros com perfis técnicos e independentes. A especialização ganhou espaço, mas os partidos mantiveram um papel central na escolha de quem chega ao Governo.