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PSU pode ainda ter mexidas

Leitão Amaro admite alterações ao acesso dos imigrantes à Prestação Social Única, mas afasta a hipótese de exigir cinco anos contributivos
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PSU pode ainda ter mexidas

Bebé dado como morto foi encontrado vivo na morgue horas depois. Pais arriscam acusação por maus-tratos

O ministro da Presidência admitiu que o período temporal exigido aos imigrantes para terem acesso à Prestação Social Única (PSU) poderá aumentar, mas rejeitou que possa atingir os cinco anos contributivos pretendidos pelo Chega. «Há uma data a partir da qual, por força de alterações que introduzimos no ano passado na lei de estrangeiros, já nem sequer é útil. Não há efeito útil em pedir, por exemplo, mais do que dois ou três anos porque é o período das autorizações de residência iniciais que são temporárias», disse Leitão Amaro.

Recorde-se que na proposta de lei está prevista a condição de residir legalmente há um ano.

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Leitão Amaro

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