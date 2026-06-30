segunda-feira, 06 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

PSD suaviza "lei das burcas" do Chega e centra diploma na segurança e identificação em espaços públicos

O PSD apresentou alterações ao projeto do Chega conhecido como "lei das burcas", eliminando a referência à proibição da ocultação do rosto no título e colocando a tónica na segurança e identificação em espaços públicos. A proposta será discutida esta quarta-feira na Comissão de Assuntos Constitucionais
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
PSD suaviza "lei das burcas" do Chega e centra diploma na segurança e identificação em espaços públicos

Criança esteve 40 minutos a tentar afogar um cão bebé em Lisboa. Episódio foi gravado em vídeo

Relacionados

Famosa comentadora americana reage a discurso de Ventura sobre burca nas redes sociais

Ann Coulter conhecida pelas suas posições conservadoras colocou um ‘like’ num vídeo com uma mensagem de Ventura para mulheres muçulmanas.
Famosa comentadora americana reage a discurso de Ventura sobre burca nas redes sociais

Parlamento aprova proibição de uso da burca em espaços públicos

A proposta do Chega foi aprovada com votos a favor do PSD, da IL e do CDS-PP. Já PS, Livre, PCP e BE votaram contra. JPP e PAN abstiveram-se
Parlamento aprova proibição de uso da burca em espaços públicos

As defensoras das burcas

Acho execrável os movimentos extremistas que recorrem à violência, mas o direito a pensarmos e a dizermos o que achamos não pode ser determinado pelos novos inquisidores.
As defensoras das burcas

O PSD apresentou um conjunto de alterações ao projeto de lei do Chega conhecido como "lei das burcas", propondo mudar o foco do diploma da proibição da ocultação do rosto para a segurança e identificação dos cidadãos em espaços públicos.

A proposta de substituição será discutida e, em princípio, votada esta quarta-feira na Comissão de Assuntos Constitucionais, numa tentativa dos sociais-democratas de responder às dúvidas de constitucionalidade que surgiram após a aprovação do diploma na generalidade.

O projeto do Chega foi aprovado em outubro passado com os votos favoráveis de PSD, CDS-PP e Iniciativa Liberal, enquanto PS, Livre, PCP e Bloco de Esquerda votaram contra.

PSD altera o título da chamada "lei das burcas"

A primeira alteração proposta pelos sociais-democratas incide sobre o próprio título da iniciativa.

O texto original do Chega intitulava-se "Proíbe a ocultação do rosto em espaços públicos salvo determinadas exceções".

Com a proposta do PSD, o diploma passa a designar-se "Estabelece regras a observar pelos cidadãos em espaços públicos, por razões de segurança e de garantia da respetiva identificação", eliminando qualquer referência direta à ocultação do rosto.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Também o artigo relativo ao objeto da lei passa a enfatizar a componente da segurança.

"O presente diploma estabelece as regras a observar pelos cidadãos em espaços públicos, por razões de segurança e de garantia da respetiva identificação", propõe a bancada social-democrata.

Proibição mantém-se, mas deixa de incidir apenas sobre vestuário

Apesar da alteração de enquadramento, o PSD mantém a proibição da ocultação integral do rosto em espaços públicos, mas alarga o âmbito da norma.

Enquanto o projeto do Chega proibia a utilização de "roupas destinadas a ocultar ou a obstaculizar a exibição do rosto", a nova redação refere-se a "máscaras ou quaisquer acessórios que ocultem integralmente o rosto ou impeçam a sua visualização, tornando a pessoa não identificável".

Os sociais-democratas propõem ainda reforçar a proteção contra situações de coação.

Além de proibir obrigar alguém a ocultar o rosto por motivos de género ou religião, como previa o texto do Chega, o PSD acrescenta também os motivos de idade e origem.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

PSD propõe penas mais leves para o crime de coação

As alterações apresentadas incidem igualmente sobre o regime penal.

O Chega propunha que quem obrigasse outra pessoa a ocultar o rosto fosse punido com o crime de coação, punível com pena de prisão até três anos.

O PSD reduz essa moldura penal, propondo pena de prisão até um ano ou pena de multa até 120 dias.

A proposta estabelece ainda que a pena seja agravada em um terço quando a vítima seja menor de idade.

Coimas mais baixas e fiscalização entregue às forças de segurança

Também o regime de contraordenações sofre alterações.

O PSD propõe coimas entre 100 e 250 euros quando exista negligência e entre 400 e 1.000 euros nos casos de atuação dolosa.

Os valores são inferiores aos previstos pelo Chega, que defendia multas entre 200 e 2.000 euros por negligência e entre 400 e 4.000 euros quando houvesse dolo.

Segundo a proposta social-democrata, caberá às forças de segurança fiscalizar o cumprimento da lei e levantar os autos de notícia.

Já a instrução dos processos de contraordenação e a aplicação das coimas ficarão a cargo da câmara municipal da área onde a infração tenha ocorrido.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O PSD propõe ainda que as autoridades policiais remetam os autos às respetivas autarquias no prazo de cinco dias úteis após a ocorrência dos factos.

A proposta de substituição será apreciada esta quarta-feira na Comissão de Assuntos Constitucionais, onde poderá ainda sofrer alterações antes de seguir para votação final na Assembleia da República.

Temas

Burca
Lei das Burcas
PSD
Chega
Alteração

Leia também

António José Seguro destaca investigação em saúde como oportunidade para Portugal e pede maior valorização da ciência

O Presidente da República defendeu esta segunda-feira que a investigação em saúde representa uma das maiores oportunidades para o futuro de Portugal. Durante uma visita ao i3S, no Porto, António José Seguro alertou para a "invisibilidade" da ciência portuguesa e apelou a um apoio mais consistente à investigação
António José Seguro destaca investigação em saúde como oportunidade para Portugal e pede maior valorização da ciência

Carneiro critica viagem de Montenegro aos EUA: "É incompreensível" deixar o país em alerta para assistir ao Mundial

Líder do PS considera que o primeiro-ministro devia permanecer em Portugal numa altura de elevado risco de incêndios e acusa ainda o Governo de não ter dado explicações suficientes sobre os problemas nos exames nacionais.
Carneiro critica viagem de Montenegro aos EUA: "É incompreensível" deixar o país em alerta para assistir ao Mundial

AD arranca jornadas parlamentares sem Luís Montenegro. Durão Barroso é o principal convidado

Primeiro-ministro troca a abertura das jornadas parlamentares pelo jogo de Portugal frente à Espanha, nos Estados Unidos. Encontro da AD serve de preparação para o debate do Estado da Nação e tem como lema "Governar com resultados".
AD arranca jornadas parlamentares sem Luís Montenegro. Durão Barroso é o principal convidado

Mais vistos

Destaques