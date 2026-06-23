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PSD utiliza inteligência artificial para criar fotografias de militantes ao lado de Montenegro, Sá Carneiro e Balsemão

A iniciativa foi desenvolvida no âmbito dos dois dias do 43º Congresso do PSD e serviu para "poupar o líder".
Redação
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PSD utiliza inteligência artificial para criar fotografias de militantes ao lado de Montenegro, Sá Carneiro e Balsemão

Foi à Índia e achou que tinha sido uma viagem "incrível". Anos depois descobriram-lhe 38 parasitas no cérebro

O PSD disponibilizou aos seus militantes uma ferramenta baseada em inteligência artificial que permite criar fotografias personalizadas ao lado de algumas das figuras mais emblemáticas da história do partido, incluindo o primeiro-ministro e presidente do partido, Luís Montenegro, bem como os fundadores Francisco Sá Carneiro e Francisco Pinto Balsemão.

A iniciativa foi desenvolvida no âmbito do 43º Congresso do PSD, permitindo aos congressistas gerar automaticamente uma imagem onde surgem lado a lado com os líderes escolhidos, durante os dois dias de congresso.

Isto foi para poupar o líder”, explica o deputado Paulo Cavaleiro, ao Observador. Explica, ainda, que ideia surgiu na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) e foi um sucesso. Foram tiradas cerca de 600 fotografias, que foram impressas, mas que os congressitas também podiam adquiri-las de forma digital através de um QR Code.

Luís Montenegro também experimentou o conceito e decidiu tirar uma foto com ele próprio, como pode ver no site do Observador.

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