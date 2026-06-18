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PSD junta-se a PS e volta a apoiar Luísa Neto para provedora de Justiça

Depois de uma primeira tentativa falhada no Parlamento, socialistas e sociais-democratas chegaram a novo acordo para eleger a atual presidente do INA. Votação deverá acontecer no início de julho.
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O PSD vai voltar a subscrever a candidatura de Luísa Neto ao cargo de provedora de Justiça, numa nova tentativa de eleger a responsável que já tinha sido proposta pelo PS.

O acordo entre os dois partidos foi confirmado esta quinta-feira, depois de a primeira votação no Parlamento ter falhado por falta de votos suficientes para alcançar a maioria exigida.

O líder parlamentar do PSD garantiu que a bancada social-democrata irá apoiar a candidatura numa segunda votação, defendendo que Luísa Neto reúne as condições necessárias para assumir o cargo.

“Eu, sinceramente, não vejo razão nenhuma para a dra. Luísa Neto não ser aprovada neste Parlamento”, afirmou Hugo Soares aos jornalistas, após uma reunião da bancada do PSD na Assembleia da República.

Hugo Soares garante voto do PSD

O líder parlamentar social-democrata destacou o percurso profissional da candidata e assegurou o compromisso do partido com a eleição.

“A dra. Luísa Neto tem as competências profissionais, jurídicas, éticas e humanas para o exercício daquela função, e eu quero garantir aqui o compromisso do Grupo Parlamentar do PSD em votar na candidata”, afirmou.

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Hugo Soares acrescentou ainda: “Quero mesmo dizer, é uma candidata apresentada pelo PS e pelo PSD”.

A posição do PSD surge depois de o PS ter anunciado que iria voltar a apresentar Luísa Neto como candidata, contando novamente com o apoio dos sociais-democratas.

Nova votação prevista para 3 de julho

Segundo fonte oficial do Grupo Parlamentar do PS, citada pela agência Lusa, os dois partidos pretendem que a votação aconteça a 3 de julho.

A realização da eleição nessa data depende ainda da concordância do presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco.

Luísa Neto, atual presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Administração (INA), já tinha sido escolhida pelos socialistas para suceder ao atual provedor de Justiça, mas não conseguiu reunir os votos necessários na primeira votação.

Primeira eleição ficou a sete votos da maioria exigida

Na votação realizada a 12 de junho, Luísa Neto conseguiu 131 votos favoráveis, num total de 207 deputados participantes. Houve ainda 58 votos em branco e 18 votos nulos.

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Para ser eleita eram necessários dois terços dos votos expressos, o que, naquele universo de votantes, correspondia a 138 votos. A candidata ficou assim a sete votos da maioria necessária.

Temas

Luísa Neto
Provedora de Justiça
Votação Assembleia República
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