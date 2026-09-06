PS garante estabilidade mas não revela voto na moção de censura do Chega

José Luís Carneiro garante que o PS não contribuirá para uma nova crise política, mas mantém em aberto o sentido de voto na moção de censura apresentada pelo Chega. A decisão deverá ser tomada depois de terça-feira.

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, garantiu este domingo que os socialistas vão assegurar a estabilidade política, mas recusou revelar como irão votar a moção de censura apresentada pelo Chega.

“Não é pelo PS que haverá crise política e não será pelo PS que o país será lançado no caos político numa altura tão especial da vida mundial”, afirmou Carneiro, durante uma visita à Feira de São Mateus, em Viseu.

O líder socialista lembrou ainda a atuação do partido em anteriores momentos de instabilidade, defendendo que “foi a responsabilidade do PS que evitou que o país fosse para eleições” durante as eleições presidenciais e a resposta às tempestades.

Sobre a moção de censura, disse estar a ouvir os órgãos do partido e que a decisão será conhecida após terça-feira.

Carneiro criticou também o líder do Chega pela forte presença mediática e acusou o partido de desviar a atenção de problemas como “as falhas graves na saúde, na educação e na falta de professores” e o custo de vida.

“Quanto mais se falar desses temas, menos se fala sobre os temas que importam à vida das pessoas”, afirmou.