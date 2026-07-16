PS apresenta baralho satírico com ministros e jogos online que criticam um "Governo ausente, incompetente e insensível”

O partido lançou um baralho de cartas com os membros do Executivo de Luís Montenegro, atribuindo-lhes alcunhas que vão desde o "Ministro Sem Professores" à "Dama Curandeira do Caos".

O PS lançou esta quinta-feira um baralho de cartas com membros do Governo da AD, além de jogos online que vão desde o "solitário" a um "quiz", cujo objetivo é mostrar aos portugueses que este é “um Governo ausente, incompetente e insensível”, de acordo com o partido socialista.

“De uma forma pedagógica, vamos permitir que os portugueses possam jogar um jogo (...) onde possam perceber que, ao fim de mais de dois anos da governação de Luís Montenegro, temos um Governo ausente, incompetente e insensível", revelou o presidente, Eurico Brilhante Dias.

De acordo com o presidente, esta é uma iniciativa para que “os portugueses percebam como este Governo tem governado mal”, considerando que “o país está pior” nas mais variadas áreas, com destaque para a saúde, educação e habitação.

Eurico Brilhante Dias destaca ainda a altura do verão como ideal para lançar esta iniciativa, disponível na página oficial do partido. "Queremos os portugueses na praia com os telemóveis e em casa com os computadores a jogar um jogo que é o 'baralho da AD e as cartadas do PS', onde podem perceber que há um governo, há um partido que prometeu que o país ia crescer mais de 3% - há um partido e um governo que já o conseguiu, os governos do PS -- e este ainda não conseguiu, bem pelo contrário", sublinhou.

O presidente indicou ainda que o partido irá enviar um dos baralhos de cartas ao primeiro-ministro, Luís Montenegro. Este tem representados os ministros, com os seus nomes e uma designação diferente por cima. "A descoordenação entre o porta-voz do partido, o líder parlamentar, o ministro da Presidência e ele próprio é tanta nos últimos tempos, que vamos dar oportunidade a que possam jogar uma boa partida sueca, e com isso organizarem melhor a forma como se coordenam", afirmou ainda Eurico Brilhante Dias em tom humorístico.

São estas as designações dos ministros no novo baralho de cartas: