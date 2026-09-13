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PS aponta Fernando Alexandre como “pior ministro da Educação desde o 25 de Abril”: "Algum dia terá que assumir as responsabilidades"

O líder parlamentar socialista critica a resposta do Governo perante a existência de centenas de alunos sem colocação no ensino público e acusa o ministro da Educação de não assumir responsabilidades.
SOL/Lusa
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PS aponta Fernando Alexandre como “pior ministro da Educação desde o 25 de Abril”: "Algum dia terá que assumir as responsabilidades"
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O líder parlamentar do PS apontou hoje Fernando Alexandre como candidato a pior ministro da Educação desde o 25 de Abril, considerando escandaloso que haja centenas de alunos sem colocação no ensino público.

"No século XXI, em 2026, é escandaloso que a educação pública deixe centenas de pessoas de fora, centenas de alunos sem acesso ao ensino público, que é obrigatório, é o ensino obrigatório", declarou Eurico Brilhante Dias, em conferência de imprensa, na sede nacional do PS, em Lisboa.

Segundo o líder parlamentar do PS, perante esta situação – que levou um grupo de pais a anunciar um processo contra o Ministério da Educação – o ministro teve "a resposta do costume: não assume responsabilidades e faz investigação às escolas, aos diretores das escolas e aos professores".

"Algum dia terá que assumir as responsabilidades. Ainda não resolvemos o problema da barafunda dos exames e já temos outro problema", criticou.

Eurico Brilhante Dias concluiu que Fernando Alexandre "provavelmente candidata-se a ser o pior ministro da Educação desde o 25 de Abril".

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Temas

Fernando Alexandre
Ministro da Educação
PS
Eurico Brilhante Dias
Ensino público

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