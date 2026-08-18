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Presidente de Albufeira diz-se “perseguido” e garante: “Não vou construir habitação para uma determinada etnia”

Rui Cristina garante respeitar o processo, enfrentando-o “de cabeça erguida e sem abdicar” das suas convicções.
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Após a acusação do Ministério Público ao Presidente da Câmara de Albufeira por discriminação e incitamento ao ódio contra uma comunidade étnica minoritária, Rui Cristina reagiu, considerando que está a ser “perseguido”.

“As minhas declarações foram políticas, não foram contra ninguém e foram num órgão político que é a Assembleia Municipal”, afirmou em declarações à agência Lusa. 

O autarca assegurou que mantém o que disse e que a perseguição se deve à sua tentativa de defender “a igualdade de tratamento e de oportunidade para todos os que residem no concelho de Albufeira”. “Enquanto for presidente da Câmara, não vou construir habitação destinada exclusivamente a uma determinada etnia ou grupo”, garantiu o autarca. 

Em declarações à RTP, Rui Cristina acrescenta ainda: "Será porque represento o partido Chega? (...) Sinto-me claramente perseguido".

O presidente defende “critérios justos, transparentes e iguais para todos”, considerando que “esta inclusão de que toda a gente fala é exclusão”. "Não posso construir 27 fogos apenas direcionados para uma etnia ou um grupo, isso é que é discriminação", sublinhou.

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Rui Cristina garante respeitar o processo, enfrentando-o “de cabeça erguida e sem abdicar” das suas convicções - mas acrescenta que a sua equipa jurídica está a analisar a acusação do Ministério Público e que poderá existir uma eventual abertura de instrução do processo. 

Recorde-se que a acusação inclui ainda a investigação de imputações feitas pelo arguido a uma deputada municipal, a quem teria atribuído a prática dos crimes de denúncia caluniosa e difamação agravada.

Temas

Rui Cristina
Partido Chega
Câmara Municipal de Albufeira
Discriminação
Incitamento ao ódio

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