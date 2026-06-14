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Presidente da Câmara da Amadora é o oitavo arguido do PS na Operação Imergente

Os cinco principais suspeitos da investigação têm ligações ao PS, incluindo o atual assessor de José Luís Carneiro e o antigo presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa.
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Estão em causa alegados crimes de prevaricação por não respeitar as regras de contratação pública.

Vítor Ferreira terá usado um ajuste direto para contratar a redação de um discurso para a cerimónia do 25 de Abril deste ano na Câmara da Amadora.

Segundo o Observador, o contrato, no valor de 2.200 euros, foi adjudicado a Duarte Moral, diretor de comunicação do PS.

Com este desenvolvimento, o presidente da Câmara da Amadora passa a ser o oitavo arguido do PS na operação Imergente, que tem como alvo alegados crimes relacionados com a atividade de entidades públicas e autárquicas, ligadas ao universo socialista. Já foram realizadas buscas judiciais no dia 28 de maio.

Os cinco principais suspeitos da investigação têm ligações ao PS, incluindo o atual assessor de José Luís Carneiro e o antigo presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa.

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