Presidente da Câmara da Amadora é o oitavo arguido do PS na Operação Imergente

Os cinco principais suspeitos da investigação têm ligações ao PS, incluindo o atual assessor de José Luís Carneiro e o antigo presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa.

O presidente da Câmara Municipal da Amadora, Vítor Ferreira, foi constituído arguido no âmbito da Operação Imergente, de acordo com informação avançada pelo jornal Observador.

Estão em causa alegados crimes de prevaricação por não respeitar as regras de contratação pública.

Vítor Ferreira terá usado um ajuste direto para contratar a redação de um discurso para a cerimónia do 25 de Abril deste ano na Câmara da Amadora.

Segundo o Observador, o contrato, no valor de 2.200 euros, foi adjudicado a Duarte Moral, diretor de comunicação do PS.

Com este desenvolvimento, o presidente da Câmara da Amadora passa a ser o oitavo arguido do PS na operação Imergente, que tem como alvo alegados crimes relacionados com a atividade de entidades públicas e autárquicas, ligadas ao universo socialista. Já foram realizadas buscas judiciais no dia 28 de maio.

Os cinco principais suspeitos da investigação têm ligações ao PS, incluindo o atual assessor de José Luís Carneiro e o antigo presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa.