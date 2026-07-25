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"Ponto por ponto". Luís Neves promete explicar tudo, mas continua sem marcar uma data

O ministro da Administração Interna garante estar "absolutamente tranquilo" e assegura que falará "quanto antes" sobre as polémicas que o envolvem. Apesar da insistência dos jornalistas, voltou a não indicar quando prestará os esclarecimentos.
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À margem das comemorações dos 140 anos dos Bombeiros Voluntários de Lagos, Luís Neves foi novamente confrontado com perguntas sobre as polémicas em que está envolvido. O governante reiterou que responderá "ponto por ponto" a todas as questões, mas recusou comprometer-se com uma data para prestar os esclarecimentos que tem vindo a prometer.

Ministro diz estar "absolutamente tranquilo"

Questionado pelos jornalistas sobre quando irá falar publicamente sobre o caso, Luís Neves insistiu que não está preocupado com a situação.

"Eu compreendo o vosso trabalho e não quero nem eu ser aborrecido, nem vós. Eu já disse relativamente a este tema que estou absolutamente tranquilo e, ponto por ponto, explicarei no tempo próprio a questão", afirmou, em declarações transmitidas pela CNN Portugal.

Perante uma nova pergunta sobre quando dará esses esclarecimentos, respondeu apenas: "Se eu soubesse já...".

O ministro acrescentou ainda: "Em qualquer fórum responderei a tudo e, quanto antes, terei uma conversa convosco relativamente a todos os pontos que estão em cima da mesa".

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Portugal admite reforçar apoio aos incêndios em Espanha

Durante a visita, Luís Neves comentou também o envio de uma Força Operacional Conjunta para apoiar o combate aos incêndios na província espanhola de Ávila, admitindo que o contingente poderá ser reforçado.

"Este dispositivo pode ser reforçado. Perante a enorme tragédia, catástrofe mesmo, que se passa em Espanha e em França, se for necessário, nós... estamos a organizar-nos no sentido de termos estes meios não só para nós, mas também para respondermos como no passado nos respondem quando é para nós", afirmou.

O governante recordou que Portugal já recorreu este ano aos mecanismos de cooperação internacional e sublinhou a importância da solidariedade entre países vizinhos em situações de emergência.

Inquérito da PJ está na origem da polémica

A polémica em torno de Luís Neves intensificou-se a 17 de julho, quando a Polícia Judiciária anunciou a abertura de um inquérito relacionado com um atrelado apreendido num processo de tráfico de droga e encontrado junto a um camião da empresa Construbarcelos, responsável por obras numa propriedade do ministro.

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No mesmo dia, a Procuradoria-Geral da República confirmou "a existência de um inquérito relacionado com bens apreendidos à ordem do processo designado 'Operação Pacoba'".

O caso tornou-se público depois de o SOL noticiar, a 10 de julho, que Luís Neves contratou para remodelar um imóvel em Odemira uma empresa que anteriormente realizou obras para a Polícia Judiciária quando era diretor nacional.

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