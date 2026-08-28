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Pedro Duarte admite financiamento público ao jornalismo como «antídoto» para a desinformação

Pedro Duarte admite estudar um modelo de financiamento público ao jornalismo como forma de garantir a sua sustentabilidade, combater a desinformação nas redes sociais e reforçar a democracia, desde que seja assegurada a independência editorial, o rigor e a transparência
Redação
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Pedro Duarte admite financiamento público ao jornalismo como «antídoto» para a desinformação

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O vice-presidente do PSD, Pedro Duarte, admitiu esta sexta-feira que poderá ser necessário estudar um novo modelo de financiamento para o jornalismo, incluindo a possibilidade de apoio público, como forma de reforçar a sustentabilidade dos órgãos de comunicação social e combater a desinformação nas redes sociais.

A ideia foi defendida durante um debate dedicado ao tema «Algoritmos: Democracia fragilizada?», na Universidade de Verão do PSD, que decorre em Castelo de Vide, no distrito de Portalegre, e onde participou também o advogado e antigo deputado do CDS-PP Adolfo Mesquita Nunes.

Para Pedro Duarte, que é também presidente da Câmara do Porto, as redes sociais alteraram profundamente o modelo económico da comunicação social e colocaram novos desafios à sustentabilidade do jornalismo.

«Se queremos que a democracia sobreviva, se calhar temos de olhar de outra maneira para aquilo que deve ser o modelo de sustentabilidade no jornalismo», afirmou.

O antigo ministro dos Assuntos Parlamentares considerou que o jornalismo não deve tentar competir diretamente com as redes sociais no terreno da chamada economia da atenção.

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Na sua perspetiva, muitos órgãos de comunicação social enfrentam um problema ao procurar replicar um modelo baseado na audiência, nos cliques e na capacidade de gerar reações emocionais.

Pedro Duarte defendeu que um eventual novo modelo de financiamento teria de garantir, antes de mais, a liberdade editorial e a independência face ao poder político.

«Nós temos de garantir um jornalismo livre, independente do poder público, com critérios de rigor e de transparência», defendeu.

O dirigente social-democrata reconheceu, no entanto, que não seria simples definir um mecanismo de execução para esse eventual financiamento.

Ainda assim, considera que encontrar uma solução para a sustentabilidade da comunicação social poderá ser uma forma de responder ao crescimento da desinformação e à influência dos algoritmos na informação consumida pelos cidadãos.

«A bóia de salvação pode ser o jornalismo»

Pedro Duarte insistiu que o jornalismo pode desempenhar um papel central na defesa da democracia, desde que consiga afirmar-se através de critérios diferentes daqueles que dominam as plataformas digitais.

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«A bóia de salvação pode ser o jornalismo, mas num modelo diferente», afirmou.

Para o autarca do Porto, a informação jornalística deve distinguir-se pela verificação dos factos, pelo rigor e pela transparência, e não apenas pela capacidade de gerar audiências ou reações emocionais.

O antigo governante alertou também para o risco de a crise económica dos media se agravar à medida que as plataformas digitais concentram uma parte crescente da atenção e das receitas publicitárias.

Adolfo Mesquita Nunes alerta para impacto dos algoritmos na política

No mesmo debate, Adolfo Mesquita Nunes, autor do livro Algoritmocracia, alertou para o impacto que os algoritmos e a forma como a informação circula nas redes sociais podem ter no debate público.

O antigo deputado considerou que os cidadãos tendem a receber conteúdos cada vez mais moldados pelas suas próprias «bolhas» informativas, o que pode contribuir para uma perceção distorcida dos adversários políticos e das suas posições.

Mesquita Nunes deixou ainda críticas à degradação do debate político e à estratégia de descredibilização das instituições, numa referência ao comportamento do Chega no parlamento.

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«Acho hoje quase um milagre que pessoas sensatas ganhem eleições. A sensatez é tão não sexy que me preocupa que estejamos como sociedade a premiar o oposto disto», afirmou.

O desafio, acrescentou, passa por tornar «a sensatez, a democracia, algoritmicamente sexy».

Regular os algoritmos sem seguir o caminho dos populismos

Pedro Duarte defendeu também uma maior capacidade de escrutínio sobre os algoritmos que condicionam a informação apresentada aos utilizadores das plataformas digitais.

No entanto, considera que o combate ao populismo e à desinformação não deve passar por replicar os mesmos métodos.

«Há um terceiro caminho, o único viável, é que nos diferenciemos pela positiva», defendeu.

O vice-presidente do PSD deu como exemplo a sua campanha autárquica no Porto, afirmando que apostou numa presença significativa nas redes sociais sem ceder à tentação de competir exclusivamente através das lógicas que dominam essas plataformas.

Para Pedro Duarte, o reforço de um jornalismo rigoroso, sustentável e independente poderá ser uma das respostas à crescente influência dos algoritmos e à circulação de desinformação, numa altura em que, defende, a própria qualidade da democracia está em causa.

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