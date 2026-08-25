Paulo Rangel aponta o dedo a André Ventura e José Luís Carneiro: “Portugal não pode ser governado por demagogos”

O ministro dos Negócios Estrangeiros apontou ainda críticas às posições dos dois partidos em matérias como a imigração, a Defesa e a segurança energética.

O ministro dos Negócios Estrangeiros defendeu hoje que Portugal não pode ser governado “por demagogos” como apelidou o líder do Chega, nem por quem tem “políticas delicodoces” sem conseguir antecipar a crise migratória, numa crítica ao secretário-geral do PS.

Paulo Rangel foi hoje o orador convidado de uma palestra sobre “O que se passa na Europa?”, na 22.ª edição da Universidade de Verão do PSD, iniciativa de formação política de jovens, que decorre em Castelo de Vide (Portalegre) até domingo.

O ministro fez questão de dizer que iria reiterar as palavras da véspera do secretário-geral do PSD, Hugo Soares, que considerou quer André Ventura quer José Luís Carneiro impreparados para governar.

Na mesma linha, Paulo Rangel salientou que, sobretudo num contexto de incerteza mundial e de várias guerras, o país tem de apostar “em lideres responsáveis e moderados”, uma “linha justa” que considerou estar representada no atual Governo PSD/CDS-PP.

“Alguém acha que o líder do Chega numa conjuntura de guerra, numa conjuntura de guerra comercial, seria a pessoa certa para liderar o país?”, disse, questionando a credibilidade da proposta do partido de Ventura de baixar a idade da reforma.

Sobre Ventura, o número dois do Governo defendeu que o país “não pode ser governado por demagogos, por pessoas cujo grande objetivo é dar três entrevistas por semana na televisão”.

Por outro lado, questionou também a preparação do secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, considerando que alguém que há três anos era ministro da Administração Interna “e não foi capaz de antecipar a crise migratória e desmantelou o SEF” não está pronto para governar.

“Não foi capaz de antecipar os sinais dos tempos”, considerou.

Pelo contrário, defendeu, o atual Governo está a pensar no médio prazo quando, por exemplo, entra no capital na REN para ter “um controlo sobre a rede e a infraestrutura energética” ou quando reforça o investimento em Defesa com equipamentos para a Marinha, questionando até como podem estes temas gerar polémica.

“Nós a trabalharmos nas áreas de soberania - segurança energética, reforço da nossa capacidade de defesa da nosso espaço marítimo - e estes são os grandes temas de controvérsia para o PS e para o Chega e para um grande espetro de comentadores”, lamentou.

E completou: “Não sei em que mundo vivem, talvez vivam num mundo que já não é aquele no qual nós temos de atuar”, disse.

Paulo Rangel até admitiu que a moderação que atribuiu ao atual Governo pode não ser “sexy ou atrativa”.

“Nós não temos as propostas demagógicas e absolutamente irrealizáveis de prometer tudo a todos, de berrar a todo o tempo do Chega, mas nós também não temos as políticas delicodoces, as políticas laxistas, as políticas do deixa andar a ver no que é que dá do PS”, afirmou.