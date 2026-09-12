Paulo Penteado: "Há razões para Portugal estar preocupado com a presença do PCC"

O promotor de Justiça brasileiro veio a Portugal participar num Congresso Internacional de Cooperação Jurídica e Combate ao Crime Transnacional. Ao SOL, Paulo Penteado, lusodescendente, alerta para os perigos que a máfia brasileira representa e diz só haver duas formas de a combater: com mais investigação e penas efetivas mais duras.

Portugal e Brasil não vivem os melhores momentos em termos de Justiça. O que espera deste Congresso?

A grande questão que nós podemos fazer em congressos entre países é aprimorar a relação entre as instituições. A finalidade do sistema de Justiça é única em qualquer lugar do mundo. Porquê? Para trazer segurança pública, segurança jurídica e melhora das condições sociais. Este é um momento importante em que as instituições conversam, trazem as suas realidades e buscam interface, se não o ideal, o possível, para aprimoramento dos temas comuns. E há absoluta certeza que temos muitos temas em comum com Portugal. A começar pela língua, pela nossa história, pela formação do nosso Direito. De maneira que participar em eventos em Portugal é buscar a nossa própria essência, o nosso eu.

Em Portugal fala-se que estarão cá cerca de meio milhão de brasileiros. Há quem fale em oitocentos mil. Há razões para estarmos preocupados com a presença do PCC e do Comando Vermelho?

Acho que há.

E por que há?

Eu acho que há. É evidente que, se eu acho, eu trago aí um simbolismo subjetivo. Se o país é o maior exportador de drogas no mundo, se o Brasil tem uma grande identidade cultural e linguística com Portugal, e se essa droga sai via continente africano e tem essa distribuição, seja pelo norte da África, seja pelo sul ou sudoeste da Europa... claro que Portugal e a Espanha precisam de se preocupar com essa situação.

No ano passado, Portugal tinha treze mil reclusos, neste momento está em cerca de treze mil e quinhentos. Desses treze mil, setecentos eram brasileiros. Isso é também preocupante? Dizem-me que estão a recrutar muita gente dentro das prisões. Isto é comum? É assim que funciona? Como é que Portugal pode combater este fenómeno do PCC e do Comando Vermelho?

Uma breve análise histórica. Você tem uma diferença de formação inicial entre o Comando Vermelho e o PCC. O Comando Vermelho é mais antigo. O Comando Vermelho nasce nos anos 60, 70, no Rio de Janeiro. Ele era chamado de Falange Jacaré. E de Falange Jacaré passa a Comando Falange, ou Falange Comando, e, depois, no final dos anos 80, começo dos anos 90, é o Comando Vermelho. O PCC nasce em São Paulo. Tem uma grande rebelião na cadeia de São Paulo, que ficava, não no centro, propriamente dito, mas em meio à cidade de São Paulo. Houve uma invasão. Nessa invasão, sobreveio o número de 111 mortos. E, em 1993, o PCC se forma no interior de uma cadeia que tinha um regime disciplinar mais rígido, chamada a Casa de Custódia de Taubaté. Ela não se forma num jogo de futebol, mas ali tem o embrião. Grande parte das forças proeminentes do PCC, nos anos 90, eram assaltantes de bancos, cometiam grandes crimes, crimes de muita repercussão económica, tanto no estado de São Paulo como no interior do país. E esse dinheiro, muito dinheiro, ele acaba, num primeiro momento, sendo empregado no controle do tráfico interno em São Paulo e em alguns outros estados.

Tráfico interno de droga?

Sim. O Brasil é o segundo maior país consumidor de cocaína no mundo, primeiro os Estados Unidos e depois o Brasil. Num dado momento, a economia se transforma, a economia se adapta, e essas organizações criminosas passam a organizar o tráfico internacional de drogas via Brasil. A cocaína produzida no Peru, na Colômbia e na Bolívia, parte dela passa a ser escoada no mercado consumidor da África, da Europa e da Ásia via Brasil. E, provavelmente, essa foi a grande transformação económica dessas organizações criminosas. Qual é o valor estimado? Quanto que as organizações criminosas produzem em termos económicos com o ‘refino’ de cocaína dentro do Brasil? É estimativa. Talvez 6 mil milhões de dólares por ano.

Quando diz refino é...

É a transformação da base em cocaína. O processo de transformação, ele não é só esse refino. É o refino e a adulteração da droga com outros elementos que... Mas imagine 6 mil milhões de dólares numa produção anual de uma indústria. Quantas empresas do mundo têm esse... não vou dizer proveito, mas esse valor económico agregado? Talvez as grandes empresas de tecnologia e grandes fábricas, mas é muito dinheiro, que produz mais dinheiro ilícito. O dinheiro ilícito, em dado momento, vai-se inverter em dinheiro com a aparência de licicitude, e esses ativos transitam no mundo inteiro.

Qual é a grande diferença entre o PCC e o Comando Vermelho, por exemplo?

Bases territoriais.

Além do tráfico droga, o que é que eles fazem? Sequestros?

No começo, em São Paulo, sim. Você teve, nos anos 90, principalmente, um grande número de casos de extorsão mediante sequestro. Hoje diminuiu o número de extorsões mediante sequestro. O crime muda. Quando a repreensão for efetiva, o que o crime vai fazer? Ele vai mudar a sua forma de atividade.

A comunidade brasileira em Portugal pode estar descansada? Isto é, alguns fugiram da violência e chegam aqui e deparam-se com a violência do PCC?

Acho que essas formas de violência são muito diferentes.

Mas, por exemplo, nós temos os gangues do Rolex.

Sim, acompanhei outro dia. Qual a diferença? Claro que eu falo de uma forma abstrata, sem conhecimento concreto, mas você pega um bairro em São Paulo chamado Jardins. Se você anda lá com um relógio Rolex e não estiver em um automóvel blindado, qual é a probabilidade de você ser roubado por emprego de arma de fogo? Eu não posso colocar o percentual, mas é muito provável que isso aconteça. Se você anda em Portugal na rua com um relógio, qual é a probabilidade de você ser roubado? Ou seja, você ter aquele bem subtraído mediante emprego de violência ou de arma de fogo?

Era baixo até há pouco tempo.

Ela continua ainda a ser baixa. E o que é importante? É que se mantenha baixa essa probabilidade, o crime sempre vai existir. Qual é a conta? É a conta do risco-benefício. Se a conta do benefício começa a ficar maior do que a conta do risco, você vai ter o quê? Você vai ter uma explosão de criminalidade e uma explosão de criminalidade violenta.

Nestes seus encontros em Portugal, vai falar concretamente destes casos da exportação do Brasil para Portugal, do PCC e do Comando Vermelho?

Eu creio que sim. Essas são as temáticas importantes.

E o que vai dizer de importante?

Primeiro, isso não é assente para os doutrinadores do Direito Penal, da Sociologia, mas se existe uma conta de risco-benefício, como é que você equilibra essa conta? É tornando o risco maior. E como é que você torna esse risco maior? Primeiro, você tem o controle abstrato da criminalidade. E o controle abstrato da criminalidade pressupõe o quê? Pressupõe que você tenha uma maior rigidez na legislação penal. Não estou dizendo em se quebrar direitos individuais, se quebrar garantias individuais para investigação. Não. A pena mais rígida. E no segundo momento tem que ter o quê? A maior efetividade do Estado na investigação desses crimes. Principalmente a criminalidade organizada ela produz o quê? Ela produz muito dinheiro. Se o dinheiro é ilícito, o jeito de aproveitar o dinheiro, o que ele tem que fazer? Se chama de branqueamento de capitais. Ele tem que tornar aquele dinheiro ilícito, um ativo lícito. Nós tivemos uma operação agora em São Paulo, uma investigação sobre 55 mil milhões de reais, por volta de 9,5 mil milhões de euros, um dinheiro de crime organizado em especial da área de combustível, e tramitou, primeiro por pequenas fintechs, depois por grandes bancos. A receita antiga de combate à criminalidade organizada é ‘Follow the money’. Mas não pode pensar só no produto final. Porquê? Porque até ao produto final toda a cadeia criminosa ajuda.

A Polícia e a Justiça Brasileira têm conhecimento concreto que há pessoas que vieram de lá para cá para cometer crimes ou não?

É muito complicado, tanto pelo nosso sistema jurídico, como pelo sistema jurídico de vocês, fazer uma afirmação de culpa sem trânsito em julgado. De uma pessoa A, de uma pessoa B, etc. Mas sim, é provável, ou pelo menos é possível que criminosos que atuavam no Brasil tenham vindo atuar em outros países da Europa. Sim, isso é possível.

Especialmente em Portugal e Espanha, como estava a dizer.

Há uma proximidade maior com Portugal, cultural, linguística, mas que pode existir também em outros países, em especial Espanha e Itália.

Percebi, não sei se mal, que uma das formas de enfrentar essa rede criminosa é obviamente ser mais eficaz nas penas. Será inevitável, falando filosoficamente, Portugal agravar as penas em relação à violência? Há quem diga que muitos grupos vêm para cá porque sabem precisamente disso, que assaltam alguém, cumprem pouco tempo de cadeia e depois saem. E que isso se começa a espalhar.

Quantas pessoas tinha, no mundo, em meados dos anos 60? Não tinha um bilião de pessoas. Quantas pessoas tem no mundo hoje? 8 mil milhões e 500 milhões de pessoas. Então, todos os fenómenos, da produção económica, a interação social, é muito maior hoje do que foi ao longo dos últimos 20 ou 30 anos. Se pegar no Brasil de 1984 para cá, tem uma explosão da criminalidade violenta a partir de meados dos anos 84 e 85. Passa de 7, 8 mil homicídios por ano, para 15, 20, 30, chegamos até 60 mil homicídios por ano. E por que coloco essa fase? Você tem uma norma no Brasil chamada Lei de Execução Penal, que é de 1984. Na verdade, é uma norma editada no final do Governo militar, mas produz o seu grande efeito de 1985 para frente. Ela foi alterada, houve algumas alterações recentes, mas por quase 40 anos você tinha aquele sistema modal de execução penal. Você tem três regimes prisionais, regime fechado, regime semiaberto e o regime aberto. Para perceber a diferença conceptual entre eles, talvez ficássemos aqui três dias a conversar e não chegássemos ao resultado concreto. Muitos hoje dizem que o sistema semiaberto virou aberto e o regime aberto não é propriamente um regime, se vê como se fosse uma liberdade condicional. Mas, independente das questões de filosofia do Direito Penal, você tinha três regimes prisionais, e o sujeito cumpria um sexto da pena em cada regime. Essa foi uma alteração trazida no final da tramitação desse processo de alteração da legislação penal. E do fechado para o semiaberto ele cumpriu o sexto da pena. E do semiaberto para o aberto ele cumpriu um sexto da pena. Então, veja, era a metade. Em dado momento, nos anos 2000 e alguma coisa, eu fiz uma pesquisa com números, tanto do Ministério Público como do Poder Judiciário, para concatenar os dados e vi que cerca de 5% dos casos de roubo resultavam em condenação, e falo de crime cometido com violência ou grave ameaça. E se você usasse a estatística de subnotificação desses crimes, esse índice cairia para 1,9%. De cada 100 roubos havidos no Estado, 1,9% resultavam em efetiva condenação. Ou seja, tem um número muito baixo. Mas desses 1,9%, o sujeito cumpria um sexto da pena e ia para outro regime, ia para o regime semiaberto. E depois de um sexto do semiaberto, como é que funcionava o regime semiaberto? Autorização para trabalho externo, para estudo. Então, o sujeito saía de manhã, voltava no final da tarde e dormia na cadeia se tivesse autorização ou trabalhava ainda. Mas muito bem. O sujeito cumpria, na realidade, 16% da pena. Porque ele já estava numa situação de facto de liberdade, ao menos durante o dia.

Isso é que contribuiu para o aumento da criminalidade?

Sim. É um único fenómeno? Não. Você tem causas sociais, económicas, mas a fragilidade do sistema, você punir pouco, e nem punir o pouco que eu digo, quantitativo, aí o sistema não traz um cumprimento.

O Brasil é um país que tem tudo. É das dez maiores economias do mundo, mas tem um índice de criminalidade enorme. Qual é o índice que pode medir a violência no mundo inteiro?

Talvez o número de homicídios por 100 mil habitantes. Claro que quando você fala em homicídios por 100 mil habitantes, vai ter o número total de homicídios. No Brasil, nos últimos anos, houve uma redução do número de homicídios de 60 e poucos mil para cerca de 40 mil.

Qual vai ser a sua grande mensagem neste Congresso em relação às preocupações que os portugueses devem ter?

Mais do que a preocupação é o sentimento. Evitar que em Portugal, não diria de forma messiânica, ou noutros países da Europa se vivam fenómenos de violência urbana que se vivem em países da América Latina e talvez em alguns outros países do mundo. Talvez o índice mais preocupante de violência seja a violência urbana difusa.

Em Portugal e Espanha temos que nos preocupar mais com as máfias do Brasil e da América Latina?

Sim. Dou exemplos pontuais, Portugal experimenta um boom económico e tem uma atividade económica muito mais efetiva do que tinha há 30 anos. E quando tem o aumento das boas condições sociais, produz-se o quê, por forma reflexa? Um atrativo a maior criminalidade. Essa é uma preocupação.

Tem havido uma grande discussão em Portugal, por se dizer que, se tínhamos 10 milhões de habitantes e se temos 11 milhões e 600 mil, a criminalidade vai aumentar.

Pois isso é malthusiano. Se o mundo tinha 3 mil milhões de pessoas em 1960 e hoje tem 8 mil milhões de pessoas, é evidente que só por uma questão numérica a criminalidade vai aumentar. O que o Estado e a própria sociedade precisam fazer? Buscar fórmulas de, se não diminuir, pelo menos evitar uma expansão de criminalidade que traga aí um risco ao cidadão comum.

Mas como é que isso pode ser feito?

Investigação e lei. O Estado serve para quê? O Estado serve para controlar o ambiente social. Como é que se dá essa regulamentação? Essa regulamentação está em abstrato por leis, está em concreto por atos administrativos, atos de administração, atos de polícia e judiciária, atos de investigação, etc. Essa é a finalidade do Estado. Quem não acredita nisso, não acredita na própria finalidade do Estado. E aí tem o quê? Aí vem a justiça paralela e os ‘justiçamentos’ que vão trazer uma barbárie ruim, uma barbárie efetiva. Nós vivemos isso no Brasil.

Há o perigo de entrarem em Portugal assassinos profissionais?

O risco de ‘encomenda’ existe em qualquer lugar do mundo. Pode existir em Portugal, Estados Unidos, Brasil, na França, na Inglaterra. Esse é um risco difuso. Qual é a motivação disso? É a contratação para eliminação de um alvo específico. Ou foi a contratação para que se mantenha uma base territorial do crime organizado?

Aquilo que se diz é que sempre que há um traficante que é preso, alguém conquista o espaço dele. E dizem que normalmente são brasileiros que estão a conquistar o espaço dos portugueses. E estou a falar de traficantes de rua.

Qual o último crime que causou grande comoção em Portugal? Foi a questão do Rolex, não foi? Pelo menos você teve aí há 10, 15 dias a discussão diária na imprensa. Houve emprego de arma de fogo para a prática do crime? Eu sei que houve, na verdade, mas a pergunta é provocatória, a pergunta é retórica. Você tem aí um aumento daquele padrão de criminalidade esperada. No Brasil, o problema é o quê? Tenho 32 anos de carreira. Claro, sempre houve roubos com emprego de arma de fogo ao longo da minha carreira. Mas, no começo, era uma coisa que chamava mais a atenção, ‘olha, chegou aqui um inquérito de roubo’. Você parava para fazer aquele inquérito de roubo. Num dado momento isso virou rotina, o que é muito ruim para a realidade social do país. Então isso é rotina em Portugal? Não, mas isso causou um assombro enorme. Por quê? Porque fugiu à normalidade de área urbana. Vai-se reiterar? É provável que as autoridades tomem as medidas para que isso não se reitere. Mas é uma métrica diferente da que temos no Brasil. O crime muda, a sociedade também. Então o sujeito que tem o Rolex, em São Paulo, provavelmente, ele vai andar num carro blindado e com segurança. E não vai usar aquele relógio na rua. Nós temos uma outra realidade de criminalidade urbana hoje em São Paulo e outras grandes cidades, mas em especial em São Paulo. O que os assaltantes mais roubam é a aliança e o celular. A aliança provavelmente vai ser derretida no dia e vai fomentar o comércio.

E não cortam o dedo para tirar a aliança?

Vi um ou outro caso relatado com violência um pouco maior, mas é muito rápido. Se de um lado você tem o aumento da criminalidade, de outro você tem também o aumento do número do aparato policial, e também de mecanismos legítimos da própria sociedade. Número de câmaras que a cidade de São Paulo tem? São muitas mesmo. Em São Paulo, hoje, temos um software de reconhecimento facial e existe um cadastro nacional de mandados de prisão. Se alguém estiver inserido nesse cadastro, o software de reconhecimento facial dá o alerta e vai lá uma equipa da polícia, em tempo real, e vê se aquela pessoa é ou não ou quem está lá procurado. Então, isso pode aumentar, de um lado, a sensação de segurança, mas, de outro, o criminoso sabe que tem de ser muito rápido. Ele tem ali 10, 15 segundos, o tempo estimado de um assalto urbano, mas em que pode acontecer uma tragédia – em qualquer lugar do mundo –, mas na falsa sensação do sujeito, se você olhar, ele pode cometer outro. Isso vocês não têm em Portugal. A figura do latrocínio. É um crime contra o património, mas que também atinge a vida. Porque a intenção do sujeito não foi inicialmente de matar, mas praticar uma subtração patrimonial e, na consecução desse roubo, ele acaba por cometer um homicídio. É o que nós colocamos lá como latrocínio.

A propósito de telemóveis. Nos últimos festivais de música em Portugal vieram gangues da América Latina roubar os telemóveis dos festivaleiros. Foram apanhados vários assaltantes, com 100 telemóveis, mas só roubavam telemóveis de mais de 1000 euros.

Você veja que aí o interesse, propriamente dito, era o uso do aparelho. Grosso modo, no Brasil – claro que o aparelho é um proveito económico e ele não o vai desperdiçar –, se você for a uma grande cidade brasileira hoje, se sair lá com o seu telemóvel e com uma aliança andando na orla ou numa avenida movimentada, existe, sim, uma possibilidade real de você ter esse aparelho subtraído mediante emprego de violência ou grave ameaça. Mas, se for subtraído, provavelmente em cinco ou seis minutos o dinheiro já saiu, pelo menos em parte, do seu banco. É muito rápido. Então, a subtração não é tanto pelo aparelho em si, mas pelo que contém o aparelho. Acesso imediato a contas bancárias. Em geral, você tem algumas regiões da cidade em que esse tipo de criminalidade é mais comum e, provavelmente, após a subtração, como foi num caso muito conhecido, em que ele se jogou sobre o vidro do automóvel de uma professora. Isso acontece. Nesse caso, tinha a câmara no automóvel dela, então ela filmou. Provavelmente não houve mais do que cinco segundos entre o início da ação dele e a subtração do telemóvel. Esse telemóvel é levado para alguns lugares especializados ou um automóvel ou uma casa próxima. De imediato ‘acessam’ os dados bancários da vítima e há transferência de numerário das vítimas – e esse é um fenómeno interessante – para contas falsas. Como é que o sujeito consegue abrir uma conta corrente em nome de terceiro ou em nome falso? Isso não é identificado. Talvez haja uma falha de segurança das entidades, do sistema financeiro e da própria regulamentação do Estado.

Digamos que é um fenómeno que deverá chegar à Europa.

Espero que não. O crime, claro, existe na intimidade, mas é mais fácil transformar do que inventar. Aí a necessidade das autoridades, da própria sociedade, a participação da sociedade, da segurança pública, ela é muito importante. Nós temos uma experiência lá chamada CONSEG, são os conselhos sociais de segurança, que fazem reuniões constantes com as polícias, tem presença também, ainda que episódica, do poder legislativo, do poder executivo da segurança pública.

Não há nenhuma troca de informação entre a Justiça brasileira e a portuguesa? ‘Atenção, vocês aí em Portugal têm diversos personagens do PCC e do do Comando Vermelho’. Não há essa troca de informações?

A troca de informações deve ser mantida entre as autoridades que colaboram... Hoje, você tem uma necessária troca de informações, seguindo-se os procedimentos regulamentares entre todos os países, pelo menos os países democráticos. Claro que em determinado momento você vai ter o maior número de crimes praticados por nacionais no país, etc. Esse trâmito de informações... Ah, mas e no caso A ou caso B? Não tem como particularizar isso. Mas, sim, há essa troca de informações, é necessário.

Não tem uma ideia de quantos elementos do PCC estão em Portugal?

Não consigo mensurar isso. O que posso dizer é que o PCC virou uma das maiores transnacionais do mundo. Não é propriamente uma empresa, mas pegue o histórico criminal, não dos fundadores, mas dos grandes operadores, no final dos anos anos 80. Praticavam furtos, em especial numa determinada região de São Paulo. Hoje ela virou uma das maiores transnacionais do mundo.

O que entende por transnacionais? Quer dizer uma empresa? Um gangue?

Na verdade não é uma empresa, essa empresa vem entre aspas. É uma organização criminosa e em expansão económica. Assim como você teve os grandes cartéis colombianos dos anos 80 e 90, os grandes cartéis mexicanos dos anos 90 e 2000. Você tem uma organização criminosa em ascensão, que é o PCC. Porquê? Porque controla, senão a primeira, a segunda maior rota de tráfico de cocaína no mundo.