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Obras da Construbarcelos na PJ já meteram água

Luís Neves elogia as empreitadas do amigo na Guarda, em Évora e no Porto. Mas as obras de João Santos Carvalho ficaram mal feitas. 
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Obras da Construbarcelos na PJ já meteram água
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Era domingo, 12 de julho. O ministro da Administração Interna aparecia nos estúdios da CNN Portugal para uma entrevista sobre a primeira notícia que o SOL tinha publicado, dois dias antes, acerca das obras da Construbarcelos na Polícia Judiciária e nos montes alentejanos do governante.

Nervoso e preocupado, Luís Neves explicava que tinha conhecido o empreiteiro de Barcelos, João Santos Carvalho, quando era diretor nacional da Polícia Judiciária. «Na parte final de 2024, depois de uma cerimónia. Simpatizei. Gostei do trabalho que ele fez». E assim se tornaram amigos. «Um homem absolutamente extraordinário, uma pessoa boa e simples», qualificou Luís Neves no pequeno ecrã.

Em rigor, não se conheceram «na parte final de 2024». O empreiteiro disse-nos por escrito no início deste caso, há um mês, que a amizade remonta a «finais de 2023». E o próprio Luís Neves, na versão escrita da sua intervenção na conferência de imprensa de 29 de julho, falou em «meados de 2023».

As nossas fontes, no entanto, garantem que a relação de amizade se iniciou, muito antes: em 2020. João Santos Carvalho estava a começar as obras na PJ da Guarda.

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Quase três semanas depois da ida à CNN Portugal, precisamente na conferência de imprensa em que se propunha explicar as polémicas «ponto por ponto», Luís Neves voltaria a elogiar a boa execução de obras por parte do seu amigo e sublinharia que esses predicados o tinham levado a confiar-lhe as obras particulares nos montes de Odemira. Nestes termos: Carvalho é «uma pessoa que trabalha bem e na qual eu tinha confiança».

Fotografias a que a investigação do SOL/TVI/CNN Portugal teve acesso mostram que os elogios são excessivos. As obras da Construbarcelos para a PJ tiveram execução deficiente e deixaram problemas atrás de problemas nos edifícios intervencionados.

Obras Contrubarcelos

Houve intervenções no Departamento de Investigação Criminal da Guarda entre dezembro de 2019 a dezembro de 2023 (pelas quais Carvalho recebeu 1,2 milhões), na Unidade Local de Investigação Criminal de Évora de junho de 2023 a agosto de 2025 (874 mil) e nas instalações da Polícia Judiciária no Porto em julho de 2024 (100 mil), segundo dados da PJ fornecidos ao Observador.

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No caso da Guarda, as imagens mostram infiltrações e fissuras num teto falso e uma instalação elétrica defeituosa.

Várias fontes relataram que «há várias coisas por acabar até hoje». Nas obras da Guarda, o pavimento flutuante e o quadro elétrico «não cumprem as normas». Em Évora, os painéis solares «não foram corretamente instalados». No Porto, a reestruturação do sistema elétrico «ficou num estado miserável».

Uma porta-voz da PJ disse-nos esta semana que a empreitada na PJ da Guarda foi realizada por duas empresas, a Construbarcelos e A Encosta, e  «ficou concluída nos termos previstos». Mas admitiu «deficiências» e «situações que necessitavam de correções».

«As despesas com as correções entretanto efetuadas pelas empresas em causa foram assumidas pelas mesmas, considerando que se tratava de assuntos relacionados com a garantia da empreitada», detalhou. 

Há três semanas, a mesma porta-voz tinha ignorado uma pergunta nossa sobre o facto de as obras terem defeitos.

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