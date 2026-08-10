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Nuno Melo processa jornal online, André Ventura e Pedro Frazão por notícia sobre fragatas

O ministro da Defesa acusa o jornal e os dois deputados do Chega de divulgarem e comentarem informações falsas e lesivas.
Redação
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Nuno Melo processa jornal online, André Ventura e Pedro Frazão por notícia sobre fragatas
AP

“É o papá!”: a reação de duas crianças ao primeiro voo com o pai como piloto que está a emocionar as redes sociais

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O Ministério da Defesa informou que Nuno Melo, ministro da Defesa, vai processar o jornal online “24Horas”. Em causa está uma notícia sobre a compra de três fragatas a Itália. 

Além do jornal, o processo judicial vai incluir o líder do partido Chega, André Ventura, e o deputado do mesmo partido, Pedro Frazão, após as declarações relacionadas com a notícia.

A notícia avançada pelo jornal online referia que a empresa portuguesa NTG tinha participado nas negociações entre o Governo português e a empresa italiana Fincantieri para a aquisição de três fragatas. A mesma notícia informava que a empresa tinha sido afastada das negociações pouco antes da assinatura dos contratos, o que tinha resultado numa perda de 90 milhões de euros em comissão.

Após a publicação da notícia, na passada sexta-feira, André Ventura e Pedro Frazão comentaram o conteúdo nas suas redes sociais, onde exigiam “esclarecimentos” sobre o negócio. “Entre outras afirmações da maior gravidade, [André Ventura e Pedro Frazão] falaram de “mais um escândalo”, “empresas afastadas”, “comissões”, “negociatas”, “suspeita de que dinheiro tenha sido canalizado para ser transferido, mobilizado de outra forma”, refere o ministério em comunicado emitido esta segunda-feira.

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O Ministério acusa ainda os dois membros do partido de “ultrapassarem todos os limites do combate político, mentiram premeditadamente, deturparam factos e fizeram afirmações gravemente lesivas do bom nome, honra e consideração do ministério da Defesa Nacional e do próprio CDS."

Relativamente ao jornal, o ministério tutelado por Nuno Melo acusa o jornal online de não ter contactado o ministério, tendo avançado “para especulações à volta de ‘sérias dúvidas’ e ‘águas turvas’, com submarinos à mistura”.

“Nenhuma empresa portuguesa participou alguma vez, um dia que fosse, no processo aquisitivo que envolveu o Estado português e o Estado italiano”, garante o Ministério da Defesa.

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