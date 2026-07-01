Nuno Melo anuncia que Portugal ultrapassa meta da NATO e investe 2,01% do PIB em Defesa

Portugal já ultrapassou a meta de investimento em Defesa definida pela NATO, ao atingir 2,01% do PIB, anunciou o ministro da Defesa, Nuno Melo. O governante destacou que o objetivo foi alcançado apesar da revisão em alta do PIB e garantiu que o país continuará a cumprir os compromissos assumidos com a Aliança Atlântica

Portugal já investe 2,01% do Produto Interno Bruto (PIB) em Defesa, ultrapassando a meta de 2% estabelecida pela NATO, anunciou esta quarta-feira o ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, durante uma audição regimental na Assembleia da República.

Segundo o governante, a confirmação foi feita pela própria Aliança Atlântica e permite a Portugal apresentar-se na próxima cimeira da NATO, marcada para Ancara, com os compromissos assumidos cumpridos.

"Estamos a dias de partir para a cimeira de Ancara e levamos na bagagem a certeza de que Portugal atingiu e até superou o investimento na Defesa Nacional de 2% do PIB. Na verdade, atingimos um valor agora confirmado pela NATO de 2,01%", afirmou, citado pela agência Lusa.

Na intervenção inicial, Nuno Melo sublinhou que o resultado foi alcançado "apesar da revisão em alta por duas vezes do PIB", defendendo que Portugal "pode agora orgulhar-se de dizer que cumpre os compromissos que assume".

Defesa representou 6,1 mil milhões de euros

Durante a audição, em resposta ao deputado do PS Luís Dias, o ministro revelou que Portugal investiu 6,1 mil milhões de euros em Defesa durante o último ano.

Segundo detalhou, 4,1 mil milhões de euros correspondem ao orçamento do Ministério da Defesa Nacional. A este montante somam-se 1,16 mil milhões de euros inscritos no Ministério das Finanças, 266 milhões de euros no Ministério da Administração Interna, 63 milhões de euros no Ministério dos Negócios Estrangeiros e 558 milhões de euros distribuídos por outros ministérios.

Meta dos 2% é apenas o primeiro objetivo

Apesar de considerar cumprido o compromisso assumido em 2014 pelos aliados da NATO, Nuno Melo recordou que a meta dos 2% representa apenas uma primeira etapa.

O ministro destacou que, na cimeira realizada em Haia, no ano passado, os países da Aliança comprometeram-se a aumentar progressivamente o investimento em Defesa para 5% do PIB.

Segundo o governante, Portugal manterá o compromisso de cumprir as responsabilidades assumidas no âmbito da NATO, nomeadamente no desenvolvimento de uma brigada média, no reforço das capacidades de guerra antissubmarina e na defesa aérea.

Europa prepara-se para maior responsabilidade na NATO

Numa análise ao atual contexto internacional, Nuno Melo considerou que os Estados Unidos estão a reduzir parte do apoio e das capacidades disponibilizadas à NATO devido a razões geopolíticas.

Nesse cenário, afirmou, os aliados europeus e o Canadá têm vindo a reforçar significativamente o investimento em Defesa.

Segundo o ministro, a quota de investimento destes países passou de cerca de 27% para perto de 40%, o que demonstra, na sua perspetiva, uma preparação para um cenário em que a Europa e o Canadá terão de assumir um papel mais relevante na segurança coletiva da Aliança Atlântica.