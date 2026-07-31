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Novo pedido na AR para audição de Luís Neves

As polémicas em torno de Luís Neves continuam a marcar a agenda política. O Chega insiste na audição urgente dos ministros da Administração Interna e da Justiça, enquanto o PS defende que o diretor nacional da Polícia Judiciária deve prestar esclarecimentos na Assembleia da República.
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Novo pedido na AR para audição de Luís Neves

O fenómeno mais raro de uma geração: eclipse total do Sol vai transformar o dia em noite em Portugal

Considerando que os esclarecimentos de Luís Neves foram «manifestamente insuficientes, contraditórios e, em alguns casos, configurando até a confissão de ilegalidades praticadas», o Grupo Parlamentar do Chega voltou a pedir, com caráter de urgência, a audição do ministro da Administração Interna e da ministra da Justiça sobre as questões polémicas que envolvem Luís Neves enquanto diretor nacional da Polícia Judiciária. Há uma semana, PSD e CDS travaram essa possibilidade, então pedida pelo grupo parlamentar do Iniciativa Liberal. Esta semana, o secretário-geral dos socialistas, José Luís Carneiro, considerou que a autoridade do ministro está fragilizada e defendeu que Luís Neves deve prestar esclarecimentos na Assembleia da República.

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Luís Neves
Chega
Polícia Judiciária
Ministro da Administração Interna

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