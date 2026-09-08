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Viana do Castelo alerta para fraude que envolve presidente da Câmara: emails são enviados em nome de Luís Nobre

A Câmara alerta que o endereço referido nada tem a ver com Luís Nobre e que o conteúdo do email é falso. 
Redação
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Viana do Castelo alerta para fraude que envolve presidente da Câmara: emails são enviados em nome de Luís Nobre
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Hoje não consegue pagar a renda. Dentro de poucos anos pode ser a geração mais rica da história

A Câmara de Viana do castelo alertou esta terça-feira que há uma nova tentativa de fraude onde está a ser usado o nome do presidente da autarquia, Luís Nobre.

“Foi detetada a circulação de mensagens de correio eletrónico enviadas a partir do endereço luisnobre342@gmail.com, nas quais o remetente se faz passar, indevidamente, pelo presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo”, refere a autarquia, numa publicação nas redes sociais. A Câmara alerta que o endereço referido nada tem a ver com Luís Nobre e que o conteúdo do email é falso. 

“Apelamos a todos os que recebam mensagens provenientes deste endereço, ou outras de conteúdo semelhante, que não respondam ou abram links ou eventuais anexos. Deverão eliminar a mensagem e denunciar como fraude”, conclui a autarquia, que apela à divulgação do alerta.

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