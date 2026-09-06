Neves, Ventura e o engodo mútuo

Miguel Macedo caiu por muito menos e é hoje recordado como exemplo de decência. Luís Neves acumula seis investigações e continua no Governo. A diferença, dizem os sociais-democratas mais críticos, não está nos factos – está em quem manda.

O ministro da Administração Interna, com as funções que exerce em áreas de especial sensibilidade e exigência, tem de ter sempre uma forte autoridade para o exercício pleno e eficaz das suas responsabilidades. É essa autoridade que, politicamente, entendo ter ficado diminuída. E um ministro, nesta pasta, não pode ter nunca a sua autoridade diminuída» (Miguel Macedo, 16 de novembro de 2014).

De uma forma ou de outra, muitos são os dirigentes do PSD que reconhecem ou se reveem nestas palavras do ministro da Administração Interna do Governo liderado por Pedro Passos Coelho, que esteve nessa função entre 21 de julho de 2011 e 19 de novembro de 2014, e que apresentou a demissão da pasta no contexto do processo dos vistos gold – de que acabaria por ser absolvido.

O atual ministro Luís Neves é, claramente, uma figura tóxica no Governo, mas que Luís Montenegro continua a gerir a seu favor. Dir-se-ia que Neves poderia ser o ‘idiota útil’ do Executivo, alguém politicamente instrumentalizado para distrair o país e André Ventura daquilo que é realmente importante, entre o positivo e o negativo, em vésperas da discussão do Orçamento do Estado. Mas Neves não tem a ingenuidade assumida por Maria Lúcia Amaral, a quem sucedeu no cargo. Pelo contrário: a arrogância e a forma arrivista de estar na política do antigo diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ) e atual ministro da Administração Interna (MAI) começam a incomodar diversos membros do Governo e históricos do PSD, passistas incluídos – e, certamente, o próprio Pedro Passos Coelho, que viu um ministro escolhido por si cair por muito menos, e vê agora um ministro que Montenegro insiste em manter apesar de tanto. Por mais útil que Neves possa ser, a verdade é que há outros combates políticos a travar que dispensam os estragos da enxurrada mediática e política em torno do homem que veio para a política ‘para combater o populismo’ a partir do MAI.

Enquanto Neves se debate – e diz aplaudir – seis investigações abertas em torno da sua ação, entre elas um inquérito à sua gestão à frente da PJ, desencadeado pelo Governo através do Ministério da Justiça, Macedo é santificado no altar da ética e da decência. Mais: Macedo era ‘um dos nossos’; Neves foi relutantemente reconduzido por Montenegro num processo que se arrastou por quase meio ano como diretor nacional da PJ, e que inexplicavelmente acabou por desaguar no Governo, porque era alguém com provas dadas – e que agora está a braços com provas para dar de que o que andou a fazer durante anos, se não foi ilícito, foi, no mínimo, questionável. Por tudo isto, e mais o que ainda não se sabe, a autoridade do ministro está ‘diminuída’, tanto ou mais do que estava a de Miguel Macedo em 2014. Só que nessa altura o primeiro-ministro era Passos Coelho, e agora é Montenegro – e é também isto que faz muitos sociais-democratas remexerem-se na cadeira, na televisão ou fora dela.

Foi, de alguma forma, o caso de Hugo Soares, secretário-geral do PSD e líder da bancada parlamentar, a segunda figura na hierarquia do poder social-democrata, que em recente entrevista à SIC Notícias conseguiu referir-se a Macedo e a Neves da mesma forma «extraordinária» – mais para se convencer a si mesmo, cremos, do que para convencer quem o ouvia, porque uma coisa e outra não vão resistir ao tempo da mesma maneira.

«Eu repito várias vezes: uma das pessoas que mais admirei na vida chama-se Miguel Macedo, foi constituído arguido, foi acusado e até foi julgado. E foi inocentado. Era ministro da Administração Interna (...) E o país, na altura, perdeu um extraordinário ministro da Administração Interna (...) Porque, mesmo naquelas condições, ele tinha continuado a ser um grande ministro da Administração Interna». Só sobram elogios para o ministro do passado. Mas quando chegamos ao ministro do presente, temos: «Quem tem de responder pela permanência de um ministro no Governo é o seu primeiro-ministro. Eu tenho confiança no discernimento político e ético do primeiro-ministro. (...) Um ministro não é suspeito por um conjunto de reportagens televisivas. Não são as reportagens que levam a essa suspeição, são os factos. Um ministro anda num carro – é ilegal? Não, não é ilegal, é normal, é possível, e é assim que acontece. (...) O ministro anda num carro que era de um ex-traficante, mas esperavam que o ministro andasse no carro de um empresário de sucesso?». A estes argumentos Soares acrescentou um outro, esse com alguma consistência: explicou que deixou de ver nas televisões reportagens sobre o caos no aeroporto de Lisboa, e disse porquê – porque foi o ministro Luís Neves quem lhe pôs fim. «Tem sido um extraordinário ministro».

Dito isto, Hugo Soares, que se predispõe a gerir acordos no Parlamento como até aqui, quer com o Chega quer com o PS, acrescentou: «O objetivo de uma moção de censura é derrubar o Governo e provocar eleições. E, portanto, esta não é uma moção de censura contra Luís Neves, não é uma moção de censura contra este ou aquele aspeto, ou contra aquela circunstância, mas uma moção de censura contra um Governo. E por isso é que ela é ridícula».

É apostar no ridículo – e numa moção com o desfecho garantido, com José Luís Carneiro e os socialistas já a sinalizar que não a viabilizarão – que o Governo e o PSD, particularmente o primeiro-ministro, insistem em navegar as águas tumultuosas de um caudal mediático liderado pelo Chega, partido que apresentou mais moções de censura nos últimos cinco anos do que o PSD ou o PS em cinquenta anos de democracia constitucional, e que tem o mérito – ou o demérito – de transformar a atualidade política numa tensão entre André Ventura e Luís Neves, tensão que é, de resto, antiga e assumida por ambos. Nem sequer é a única frente: Ventura já garantiu que, chumbada a moção, o Chega avançará com a Comissão Parlamentar de Inquérito à gestão de Neves na PJ que já tinha anunciado – o que quer dizer que, para o Governo, este capítulo não se fecha segunda-feira, seja qual for o resultado da votação. E, neste contexto, Montenegro adia mexidas no Governo.

Só o tempo dirá se a escolha de Luís Neves foi um dos mais clamorosos desastres de Luís Montenegro ou, pelo contrário, a sua atitude mais instintivamente inteligente – porque Neves e Ventura estão a levar-se mutuamente à exaustão, enquanto Governo e PSD se entendem com o PS. Apesar de, nos dois partidos, haver, nesta altura, mentes muito inquietas que consideram, também elas, tudo isto «ridículo», e cada vez mais vozes, dentro e fora do Governo, do PSD e do PS, a alertar para o que está em causa: o regular funcionamento das instituições. Atiram-se pedras às janelas ao Palácio de Belém, depois de Adalberto Campos Fernandes, ter deixado o aviso de que há sinais de um «irregular funcionamento das instituições».

Entretanto, há uma perceção que se densifica e que, nesse sentido, se torna facto político: se os partidos populistas têm como objetivo o descrédito das instituições, como a academia diz há anos, o Chega está a atingi-lo – e não o faz sozinho. Está a fazê-lo com a cumplicidade do primeiro-ministro, de ministros, de líderes partidários e de porta-vozes.