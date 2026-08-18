terça-feira, 18 ago. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Neves é pedra no sapato nas relações entre Seguro e Montenegro

Relações institucionais estavam numa boa fase, até o escândalo Luís Neves pôr tudo em causa.
Carlos Enes
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Neves é pedra no sapato nas relações entre Seguro e Montenegro

Prichard Colón morre aos 33 anos, quase 11 anos depois de sofrer uma lesão cerebral no boxe

Relacionados

Caso Luís Neves abre ‘caça às bruxas’ na PJ

Diretor nacional da Judiciária, Carlos Cabreiro, tem estado a mover processos disciplinares a funcionários que supostamente seriam fontes da investigação jornalística do ‘Caso Luís Neves’. Um dos alvos é subordinado de Álvaro Pires.
Caso Luís Neves abre ‘caça às bruxas’ na PJ

Neves não declara como comprou montes

Ministro garante que pagou os montes com capitais próprios e empréstimos. Mas os dados que comunicou à Entidade Para a Transparência levantam dúvidas sobre a origem do dinheiro.
Neves não declara como comprou montes

NOVAS PROVAS: amigo de Neves ligado ao financeiro da PJ

Que fazia uma carrinha da Construbarcelos à porta de casa de Álvaro Pires, diretor financeiro da Judiciária? O visado e a instituição dizem que não houve obras na casa feitas pelo empreiteiro João Santos Carvalho, amigo do agora ministro da Administração Interna. Os vizinhos garantem que houve e podem provar.
NOVAS PROVAS: amigo de Neves ligado ao financeiro da PJ

O caso Luís Neves está a prejudicar as relações de confiança e cooperação institucional entre o Presidente da República e o primeiro-ministro. Em público, António José Seguro começou por optar, deliberadamente, pelo silêncio. Com o arrastar do caso, passou a fazer declarações substantivas e a dar sinais de impaciência, clamando por celeridade nos inquéritos e auditorias.

«O Presidente da República está sempre muito atento e acompanha tudo o que se passa em Portugal e na vida nacional, mas fala no momento certo e no local adequado. É essa a minha resposta à sua pergunta», disse aos jornalistas, no dia 17 de julho. Depois de muito fustigado pela sua contenção em público, chamou a atenção para as suas reuniões institucionais com Luís Montenegro. «O senhor primeiro-ministro conhece a minha opinião e as minhas posições sobre todas estas situações», informou o Presidente da República, no dia 31 de julho.

O cenário de remodelação do ministro da Administração Interna já estava há muitas semanas sobre a mesa, como se pode depreender do comentário presidencial aos jornalistas. «Mas há uma coisa que eu quero dizer. Todos temos responsabilidades, no âmbito das competências que a Constituição atribui aos órgãos de soberania, de preservar a dignidade das nossas instituições e os valores que fazem a nossa Democracia e o nosso Estado de Direito democrático», fez questão de pronunciar António José Seguro, ainda em Marvão.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

As suspeitas sobre o titular com uma pasta crítica para a autoridade do Estado e quanto à lisura de procedimentos da Polícia Judiciária, órgão vital para o Estado de Direito, são vexatórias para a República. Ao contrário do que é regra em ministros sob pressão - e decorre da própria Constituição da República Portuguesa (CRP) - Luís Neves nunca declarou que o seu lugar está à disposição do primeiro-ministro. «O meu trabalho é estar próximo das populações, através de todos os agentes de segurança interna, que eu tutelo. E assim vai ser», voltou a garantir, na passada segunda-feira.

O Presidente da República tem deixado claro ao primeiro-ministro que ninguém está isento de cumprir a CRP. «Reafirmo a necessidade de todos termos responsabilidades, quer individuais, quer como titulares de órgãos de soberania, de preservarmos e de defendermos as instituições da Democracia e do Estado de Direito», declarou no dia 6 de agosto. Para o caso de não ter sido compreendido por todos, à primeira, que a sua mensagem tinha como destinatários Luís Montenegro e Luís Neves, replicou ser «muito importante que cada um, no âmbito das suas competências constitucionais, atue de forma a preservar o Estado de Direito democrático e as instituições da nossa Democracia».

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

GOVERNO SEGUE PR NA SERRA E NOS SISMOS

Os destinatários, obviamente, sabem que o Presidente não suportaria ter o ministro sob suspeita próximo dele nas atuais circunstâncias. Significativamente, foi o secretário de Estado da Proteção Civil, Rui Rocha, a representar o Governo na sessão solene comemorativa dos 150 anos da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários Egitanienses. Questionado pelo SOL, o ministro justificou a ausência com «o compromisso de ir aos concelhos de Valpaços, Vinhais e Mirandela, afetados gravemente pelos incêndios que deflagraram a 28 de julho».

Nessa cerimónia, na Guarda, Seguro fustigou as «promessas por cumprir» como outra das «violações à ética que levam as pessoas a desacreditar na política». E deu como exemplo os 155 milhões de euros prometidos pelo Governo de António Costa para reabilitar o Parque Natural da Serra da Estrela (PNSE), depois dos vários incêndios catastróficos de 2022.

Ainda a terra fumegava, quatro ministros visitaram a região: Mariana Vieira da Silva, ministra da Presidência; José Luís Carneiro, ministro da Administração Interna; Ana Abrunhosa, ministra da Coesão Territorial; e Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. No final de uma reunião com os autarcas, coube à número dois do Executivo prometer «um plano de revitalização, para deixar este parque natural melhor do que estava, mais capaz de atrair visitantes e economia».

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Quatro anos depois, o Presidente foi à Guarda denunciar que «quase nada foi investido dos 155 milhões de euros anunciados». Contactada pelo SOL, a agora deputada Mariana Vieira da Silva alegou que «atuou em representação do primeiro-ministro». Por não ter informação sobre o assunto para o comentar, remeteu-nos para um colega de bancada eleito pelo círculo de Castelo Branco. Este responsabiliza o atual Governo. «Durante mais de dois anos, o Governo dispôs dos fundos europeus do Portugal 2030 e de dois orçamentos de Estado, mas a Serra da Estrela nunca foi uma prioridade política», declara ao SOL o deputado Nuno Fazenda. O ministro da Economia e da Coesão Territorial devolve a acusação. «O que foi aprovado em 2024 foi uma carteira de investimentos e uma estimativa global, sem um envelope financeiro próprio que garantisse a respetiva concretização», critica Castro Almeida.

Por amor à Serra da Estrela ou às boas relações com o Presidente da República, este Governo começou a cumprir a promessa de 2022. Em comunicado, a Associação de Municípios do PNSE informa que «pela primeira vez» o plano começou a ser executado. «Estes seis concelhos sabem distinguir quem trabalha de quem promete. E fazem questão de o dizer», declaram os autarcas, dois dos quais eleitos pelo PS.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Em defesa da população, das boas relações com António José Seguro, ou de ambas, o Governo anunciou também um plano nacional para preparar o edificado contra o regresso, inevitável, de um terramoto violento. Falta um sismo mais pequeno, de natureza política, para aliviar a pedra no sapato das relações institucionais.

Temas

Luís Neves
António José Seguro
Luís Montenegro
Relações institucionais
Polícia Judiciária

Leia também

Neves é pedra no sapato nas relações entre Seguro e Montenegro

Relações institucionais estavam numa boa fase, até o escândalo Luís Neves pôr tudo em causa.
Neves é pedra no sapato nas relações entre Seguro e Montenegro

Os reforços de Luís Neves

O ministro diz que vai colocar mais polícias na Baixa, BrunoPereira responde que Luís Neves deve ter o dom de Jesus Cristo.
Os reforços de Luís Neves

Ministério Público acusa Presidente da Câmara de Albufeira de discriminação e incitamento ao ódio

O processo analisou também declarações feitas pelo arguido contra uma deputada municipal, que terá acusado de denúncia caluniosa e difamação agravada.
Ministério Público acusa Presidente da Câmara de Albufeira de discriminação e incitamento ao ódio

Mais vistos

Destaques