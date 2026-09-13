Neves derreteu no Parlamento mas é gelo em Belém

Aqueles para quem a realidade são eleições, moções, demissões, comissões, insinuações, falsos papões e outros chavões com que enchem os seus sermões e ocupam os seus serões», começou por dizer o primeiro-ministro, Luís Montenegro, no Parlamento, na tarde da passada terça-feira, dia 8, quando já era evidente que PSD, PS e os restantes partidos tinham decidido, informalmente, após a conferência de líderes, deixar o Chega falar sozinho sobre o propósito da sessão: a Moção de Censura ao Governo da AD, apresentada por «muitos e variados motivos», com destaque para «a sucessão de casos, irregularidades e eventual prática contraordenacional ou criminosa associada a Luís Neves, atual ministro da Administração Interna», lia-se no texto da moção entregue pelo partido de André Ventura.

Ninguém, rigorosamente ninguém dos restantes partidos, questionou o Chega sobre o mérito da moção – também porque o assunto já tinha sido esmiuçado durante a manhã, na audição do ministro da Administração Interna na Comissão de Assuntos Parlamentares. O Governo aproveitou a ocasião para abrir caminho a novas medidas que mexem diretamente com o bolso dos portugueses, ainda a tempo do Natal. O PS manteve o tom de «oposição responsável», com Eurico Brilhante Dias a sugerir que a moção de censura do Chega tinha funcionado, na prática, como uma moção de confiança no PS, ao obrigá-lo a fazer o papel do adulto no hemiciclo – papel ainda mais sublinhado pelo facto de André Ventura ter evocado, por duas vezes, o nome de Pedro Nuno Santos, a primeira antes de o antigo secretário-geral socialista entrar no hemiciclo, a segunda já com ele presente, no seu habitual lugar de backbencher. Com Santos, recordou Ventura, o PS seria outro – mas foi também com ele que o partido perdeu votos, e por isso a estratégia é agora outra, por muito tentados que os socialistas se sintam de repetir a fórmula.

Havia quem especulasse que a surpresa da tarde seria os socialistas votarem a favor da moção do Chega – mas o PS optou pela abstenção. Já o Livre votou contra, com Rui Tavares a justificar a posição do partido: «Não ponho as mãos no fogo por Luís Neves nem, infelizmente, por nenhum ministro deste Governo». No entanto, acrescentou, «nenhuma matilha, seja de chacais ou hienas», deve ser seguida, também porque «a matilha é apressada, faz muito barulho e só deixa um rasto de destruição». A moção acabou chumbada, com os votos contra de PSD, CDS, IL, Livre e PAN, a abstenção de PS, PCP, BE e JPP, e o voto a favor, solitário, do Chega.

Entre tudo o que já foi dito e escrito sobre este dia, há aspetos a sublinhar. O primeiro: o assunto Luís Neves não acabou, também porque se transformou na primeira crise institucional visível, ainda que contida e sem porta-vozes declarados, entre o Presidente da República e o primeiro-ministro. E, em vésperas das celebrações do 5 de Outubro de 1910, não nos iludamos: a intervenção de António José Seguro vai centrar-se no tema, para si primordial, da ética republicana – a marca de água, agora mais do que nunca, da sua ação enquanto mais alto magistrado da Nação.

Falámos com várias pessoas próximas do Presidente. Se para Seguro o silêncio é ouro, para quem o rodeia é prata: não dizem nada que o comprometa, e muito pouco que os comprometa a eles próprios, mas acabam sempre por rematar as conversas com a mesma ideia: Neves é um assunto que o Palácio de Belém não vai deixar cair. E, antecipando o teor da intervenção presidencial de 5 de Outubro, o primeiro-ministro terá dificuldade em engoli-la. Pior: vai passar, se é que já não passou, para a opinião pública, a ideia de que há um braço-de-ferro entre Seguro e Montenegro, e que nenhum dos dois pode perder a face nesta questão. Seguro está no primeiro ano de mandato, tem muito caminho pela frente, e não será um ministro a desviá-lo do essencial – mas será a forma como resolver o assunto Luís Neves que vai assinalar, mais definitivamente, o Presidente que teremos.

A chamada ‘doutrina Montenegro’ – que faz, no fundo, uma leitura funcional da Justiça, a começar pelo próprio – deixa Seguro de cabelos em pé e com muita azia; o refluxo ético é fel na boca do Presidente. Mesmo precisando do eleitorado do PSD para ser reeleito – apesar de o PSD lhe acenar com a ameaça Santana Lopes, que esta semana, durante o debate da moção de censura, se sentou sozinho no amplo espaço da tribuna presidencial do Parlamento –, Seguro precisa igualmente de se afirmar e de não alienar, logo no primeiro ano, o eleitorado de esquerda e os portugueses que não aprovam nem a ação de Luís Neves no MAI, nem a de Luís Montenegro à frente do Governo. Segundo a tracking poll desta semana, feita pela Pitagórica para a TVI/CNN Portugal/SOL, 65% dos portugueses consideram que Neves «não tem condições» para continuar – é já o segundo ministro mais impopular do Governo (-32,1 pp), logo atrás da ministra da Saúde, Ana Paula Martins (-37,7 pp) –, e 59% desaprovam a ação de Montenegro à frente do Executivo. O Presidente conta ainda com o descontentamento de muitos social-democratas. Esta semana, Miguel Morgado foi particularmente duro com a forma como o Governo está a gerir o assunto: «O meu partido anda a envergonhar-me à volta da história de Luís Neves há muito tempo. A dose de mentiras e de infantilização dos portugueses é intolerável, aquilo é o que António Costa e José Sócrates faziam, e que eu sempre condenei».

O ministro assistiu estoico a uma sessão parlamentar em que o preço dos combustíveis ateou um fogo que acabou por o poupar. Mas sabemos que o MAI deixa o Governo à beira de um ataque de nervos, porque Neves continua a correr pela pista de fora, como se ainda estivesse na Polícia Judiciária, como se a autoridade fosse dele e lhe fossem permitidas todas as informalidades.

«Há que dizer um ‘chega’ ao Chega e um ‘basta’ ao PS», disse Paulo Rangel no encerramento do debate, criticando simultaneamente o «populismo estatista» do partido de Ventura e o «imobilismo» dos socialistas. No entanto, sabemos que PSD e PS partilham da mesma inquietação: conter o Chega. As recentes eleições regionais na Alemanha, na Saxónia-Anhalt, onde a AfD venceu de forma esmagadora, deram sinais sobre o assunto: também em Portugal os partidos tradicionais estão em crise e deram demasiado espaço a um partido cujo poder cresce a cada eleição. Na mesma tracking poll desta semana, o Chega surge em segundo lugar nas intenções de voto, com 27,1%, num empate técnico a três com o PS (27,9%) e a AD (25,7%).

E mesmo que Montenegro tenha assegurado, quer no Pontal, em agosto, quer no Parlamento esta semana, que continuará primeiro-ministro depois das legislativas de 2029 – no que, historicamente, não pode ser contrariado, tal como António Costa obteve maioria absoluta quando as sondagens lha retiravam –, sabe que os novos tempos da política aceleram a erosão das lideranças. E de nada o consola perceber que Carneiro também é um líder sob ameaça: é tão evidente que Mário Centeno, agora com a aura salazarista de salvador da pátria em matéria de contas certas, prepara o caminho, como é evidente que há, entre os socialistas, quem deseje intimamente que Carneiro aproveite qualquer crise política provocada por terceiros para mostrar tensão e músculo, e deixe de interpretar o papel amoroso de líder de oposição responsável.

Temos, então, que PSD e PS se uniram taticamente para deixar o Chega falar sozinho na moção de censura; temos que há, inclusive através do Presidente da República, uma necessidade de apaziguamento ao centro; mas, para isso, tem de ser resolvida a questão do ministro Luís Neves – o que o próprio poderia fazer rapidamente, demitindo-se, se fosse do seu feitio assumir derrotas. Mas não é: é um operacional que mata ou morre.

Luís Neves é um ministro a prazo. O mais curto termina a 5 de Outubro, data em que fica sob ameaça direta do discurso presidencial. Há muito que Neves, e Montenegro com ele, perderam o momentum, a credibilidade e a seriedade que o desempenho de cargos institucionais exige a homens que insistem em ver-se como pessoas comuns. Não são. Virtudes e defeitos acentuam-se sempre quando se é ministro de um Governo – de qualquer Governo, em democracia.