Narana Coissoró. O último deputado de Goa

1931-2026 - Morre o histórico centrista cujo percurso ligou Goa, Coimbra, Londres e Lisboa.

O desaparecimento de Narana Coissoró no passado sábado, aos 94 anos, serve a assinalar um corte na vida parlamentar portuguesa, ficando o seu percurso indelevelmente ligado ao largo período em que aquela câmara pôde absorver tensões e divergências profundas, atraindo personalidades de destaque, perfis admiráveis que sabiam pensar uma cultura política para lá do mero oportunismo, dessa febre de saqueadores. Num país que nos atormenta com a sua vulgaridade mercenária, Coissoró afirmou-se entre a geração que construiu a democracia depois do 25 de Abril, não apenas pela longevidade da sua carreira política, mas também pela trajetória invulgar que o trouxe de Goa para Coimbra e, daí, para a universidade, a advocacia e o Parlamento, lugares onde deixou uma marca que ultrapassou largamente as fronteiras do partido a que permaneceu ligado durante toda a vida política.

Nascido em Goa a 3 de o utubro de 1931, quando o território ainda integrava o império português, Coissoró cresceu numa família hindu de grande influência, ligada aos tribunais e à administração política local. Aos 18 anos partiu para Portugal para estudar Direito na Universidade de Coimbra, escolha determinada, segundo contaria mais tarde, pela convicção paterna de que a cidade oferecia menos distrações do que Lisboa. Doutorou-se depois em Ciência Política na Universidade de Londres, seguindo uma carreira académica que o levaria ao Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, onde se tornou professor catedrático e, mais tarde, professor jubilado, numa instituição à qual ficara ligado ainda durante o Estado Novo, quando era Instituto Superior de Estudos Ultramarinos e tinha Adriano Moreira como diretor. Em 1989 fundou o Instituto do Oriente, de que viria a ser presidente honorário.

A política não constituía inicialmente o centro das suas ambições, sendo a sua inclinação sobretudo para o mundo universitário. Contudo, o processo de formação dos partidos após a revolução acabaria por conduzi-lo ao CDS, numa decisão em que a circunstância pessoal teve o seu peso: a mulher filiara-se no partido e Coissoró, cuja inclinação inicial se aproximava mais do PSD, explicou anos depois, com aquela nota de humor que lhe era característica, que preferira evitar conflitos domésticos.

Militante do CDS desde os primeiros tempos, foi eleito deputado logo na primeira legislatura democrática e exerceu funções parlamentares ao longo de oito legislaturas, num percurso que somou cerca de um quarto de século na Assembleia da República. Liderou a bancada parlamentar centrista entre 1978 e 1991 e regressou depois ao Parlamento para desempenhar, entre 1999 e 2005, as funções de vice-presidente da Assembleia da República. Foi, por isso, uma presença constante numa das fases mais complexas da consolidação democrática portuguesa e, sobretudo, uma das vozes que deram identidade parlamentar ao CDS, num período em que o partido atravessou sucessivas metamorfoses, crises eleitorais e mudanças de liderança.

O momento mais revelador dessa persistência ocorreu depois das eleições de 1987, quando o CDS ficou reduzido a quatro deputados e passou a ser conhecido pela expressão, simultaneamente depreciativa e irónica, de ‘partido do táxi’. Narana Coissoró tornou-se então uma das figuras decisivas para a sobrevivência política e parlamentar do partido, ao lado de Adriano Moreira e Nogueira de Brito, num grupo pequeno, mas particularmente experiente, que assegurou a presença da democracia-cristã numa Assembleia dominada pela maioria absoluta de Cavaco Silva. Essa capacidade de resistência parlamentar seria uma das características mais reconhecidas do seu percurso, tal como a aptidão para o compromisso e para a negociação entre forças politicamente divergentes.

Coissoró levava para o Parlamento uma formação jurídica e histórica invulgarmente ampla, mas também uma consciência muito particular da sua própria condição. Hindu de origem goesa, português por pertença política e cultural, recusava reduzir-se a qualquer dessas identidades, e, como lembrava José Ribeiro e Castro ao Público, ficou célebre entre os companheiros do partido uma intervenção sua durante uma «grande discussão no grupo parlamentar sobre a democracia-cristã» e se o CDS estava ou não a defendê-la da melhor maneira. «Narana, um dos grandes intérpretes da matriz do CDS, interrompe e diz: ‘Eu não sou democrata-cristão, sou democrata-hindu’», lembra Ribeiro e Castro.

Nas reações à sua morte, Paulo Portas recordou-o como um «parlamentar de exceção e um grande político», destacando a sua arte para o acordo e o compromisso, bem como a oposição a quaisquer discriminações fundadas na identidade, na origem, na cultura ou na religião. Manuel Monteiro evocou a comunhão política que manteve com Adriano Moreira e o papel que desempenhou nos momentos mais difíceis da história do CDS, enquanto Ribeiro e Castro destacou simultaneamente a sua combatividade, a qualidade política e o humor.

Apesar da devoção quase clubística ao CDS, a vida de Narana Coissoró não se esgotou nela. A carreira académica, a ligação ao Direito e à Justiça, o trabalho universitário e a longa experiência parlamentar fizeram dele uma figura de transição entre diferentes tempos de Portugal: nascido no antigo império, formado ainda durante o Estado Novo, tornou-se plenamente uma personalidade da democracia. Mais do que qualquer homenagem partidária, essa dimensão é a que melhor define o seu percurso, sendo um homem cuja biografia atravessa o fim do mundo colonial português e a construção do regime democrático, encontrando no Parlamento o lugar onde uma formação cosmopolita, uma cultura jurídica sólida e um temperamento combativo puderam informar a sua intervenção pública.