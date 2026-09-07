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Morreu Nuno Cardoso, antigo presidente da Câmara do Porto, aos 64 anos

Nuno Cardoso é uma figura associada à conceção da rede do Metro do Porto, após ser responsável pela estratégia de transportes da "cidade invicta".
Redação
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Morreu Nuno Cardoso, antigo presidente da Câmara do Porto, aos 64 anos
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Morreu Nuno Cardoso, presidente da Câmara Municipal do Porto entre os anos de 1999 e 2002, aos 64 anos. 

Nuno Cardoso morreu no hospital de Santo António, no Porto, vítima de doença prolongada, segundo o divulgado pelo Jornal de Notícias, que cita fontes próximas do antigo autarca.

Quem foi Nuno Cardoso?

Nascido a 31 de outubro de 1961, o engenheiro de profissão foi professor Auxiliar Convidado na Faculdade de Engenharia do Porto (FEUP) no departamento de Engenharia Informática e foi candidato às eleições autárquicas de outubro de 2025.

É uma figura associada à conceção da rede do Metro do Porto, após ser responsável pela estratégia de transportes da "cidade invicta".

Temas

Nuno Cardoso
Câmara Municipal do Porto
Hospital de Santo António
Doença prolongada
Engenheiro informático

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