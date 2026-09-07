Morreu Nuno Cardoso, antigo presidente da Câmara do Porto, aos 64 anos

Morreu Nuno Cardoso, presidente da Câmara Municipal do Porto entre os anos de 1999 e 2002, aos 64 anos.
Nuno Cardoso morreu no hospital de Santo António, no Porto, vítima de doença prolongada, segundo o divulgado pelo Jornal de Notícias, que cita fontes próximas do antigo autarca.
Quem foi Nuno Cardoso?
Nascido a 31 de outubro de 1961, o engenheiro de profissão foi professor Auxiliar Convidado na Faculdade de Engenharia do Porto (FEUP) no departamento de Engenharia Informática e foi candidato às eleições autárquicas de outubro de 2025.
É uma figura associada à conceção da rede do Metro do Porto, após ser responsável pela estratégia de transportes da "cidade invicta".