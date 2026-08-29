sábado, 29 ago. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Morre aos 94 anos Narana Coissoró, figura histórica do CDS-PP

Advogado, professor catedrático e antigo vice-presidente da Assembleia da República, Narana Coissoró dedicou décadas à vida pública e marcou a história do CDS.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Morre aos 94 anos Narana Coissoró, figura histórica do CDS-PP

Seguro deu prazo a Montenegro para resolver ‘caso’ Luís Neves

Narana Coissoró, histórico dirigente e antigo deputado do CDS, morreu este sábado, aos 94 anos. A notícia foi avançada pelo partido partido.

Na nota de pesar a que o SOL teve acesso, o partido destaca o rigor do seu pensamento, a força da sua intervenção política e a firmeza das suas convicções.

"O Professor Narana Coissoró dedicou uma parte maior da sua vida à causa pública, ao Ensino universitário, ao Direito, à Justiça e ao CDS-PP.", pode ler-se no início da nota.

Uma vida ligada ao CDS

Para o CDS-PP, a trajetória de Narana Coissoró ficou profundamente ligada a alguns dos momentos mais marcantes da história do partido.

A nota de pesar recorda que o antigo dirigente foi protagonista de diversos combates políticos em defesa da dignidade da pessoa humana, da Democracia e da Liberdade, incluindo em períodos particularmente difíceis da história democrática portuguesa.

O partido considera que o seu contributo foi importante para a afirmação da Democracia-Cristã em Portugal.

Narana Coissoró foi eleito deputado pela primeira vez nas eleições legislativas de 1976, as primeiras realizadas após a aprovação da Constituição da República Portuguesa. Ao longo das décadas seguintes, manteve uma presença prolongada na Assembleia da República.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Professor e jurista

A intervenção de Narana Coissoró na vida pública não se limitou à política.

A sua carreira passou igualmente pelo Direito e pelo ensino universitário, áreas às quais dedicou grande parte da sua vida profissional.

O CDS sublinha precisamente essa dimensão no tributo agora divulgado, destacando o legado que deixou no ensino e na Justiça, além da atividade política.

Foi professor catedrático e manteve uma ligação prolongada ao meio académico, conciliando a carreira universitária com a intervenção política.

“Um legado que permanecerá”

Na nota de pesar, o CDS-PP considera que a morte de Narana Coissoró deixa “uma saudade profunda”, mas também um legado que continuará presente em diferentes áreas da sociedade portuguesa.

O Professor Narana Coissoró deixa uma saudade profunda, mas também um legado que permanecerá bem vincado no Ensino, na Justiça, no CDS-PP e na história recente de Portugal”, refere o partido.

A estrutura centrista recorda ainda a personalidade do antigo dirigente e a forma como se destacou pela defesa das causas em que acreditava.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Em todos quantos tiveram o privilégio de partilhar este caminho, fica a memória, o respeito e um imenso sentido de gratidão”, acrescenta a nota.

O CDS-PP terminou a mensagem com uma palavra dirigida à família de Narana Coissoró, apresentando “sentidos pêsames”.

Nascido em Goa, a 3 de outubro de 1931, Narana Sinai Coissoró construiu um percurso que atravessou a política, o Direito e o ensino universitário. Foi uma das figuras mais reconhecidas da história do CDS, partido pelo qual chegou à Assembleia da República logo após as primeiras eleições legislativas realizadas depois do 25 de Abril.

Temas

Narana Coissoró
CDS-PP
Assembleia da República
Figura Histórica

Leia também

Todos os partidos são iguais, uns mais populistas que outros

Na Universidade de Verão, o PSD gasta mais tempo a acusar PS e Chega de ‘impreparação’ do que a explicar como vai viabilizar o OE 2027.
Todos os partidos são iguais, uns mais populistas que outros

Morre aos 94 anos Narana Coissoró, figura histórica do CDS-PP

Advogado, professor catedrático e antigo vice-presidente da Assembleia da República, Narana Coissoró dedicou décadas à vida pública e marcou a história do CDS.
Morre aos 94 anos Narana Coissoró, figura histórica do CDS-PP

O think tank que Carneiro acolhe, mas que pode agitar o PS

Nasceu esta semana pela mão do deputado socialista Miguel Costa Matos, mas o Instituto Progresso já reúne assinaturas do PSD, como as de Mónica Quintela e Rui Silva Leal. O fundador garante que o projeto ‘vai além do PS’, mas a maior agitação é entre os socialistas.
O think tank que Carneiro acolhe, mas que pode agitar o PS

Mais vistos

Destaques