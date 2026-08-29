Morre aos 94 anos Narana Coissoró, figura histórica do CDS-PP

Advogado, professor catedrático e antigo vice-presidente da Assembleia da República, Narana Coissoró dedicou décadas à vida pública e marcou a história do CDS.

Narana Coissoró, histórico dirigente e antigo deputado do CDS, morreu este sábado, aos 94 anos. A notícia foi avançada pelo partido partido.

Na nota de pesar a que o SOL teve acesso, o partido destaca o rigor do seu pensamento, a força da sua intervenção política e a firmeza das suas convicções.

"O Professor Narana Coissoró dedicou uma parte maior da sua vida à causa pública, ao Ensino universitário, ao Direito, à Justiça e ao CDS-PP.", pode ler-se no início da nota.

Uma vida ligada ao CDS

Para o CDS-PP, a trajetória de Narana Coissoró ficou profundamente ligada a alguns dos momentos mais marcantes da história do partido.

A nota de pesar recorda que o antigo dirigente foi protagonista de diversos combates políticos em defesa da dignidade da pessoa humana, da Democracia e da Liberdade, incluindo em períodos particularmente difíceis da história democrática portuguesa.

O partido considera que o seu contributo foi importante para a afirmação da Democracia-Cristã em Portugal.

Narana Coissoró foi eleito deputado pela primeira vez nas eleições legislativas de 1976, as primeiras realizadas após a aprovação da Constituição da República Portuguesa. Ao longo das décadas seguintes, manteve uma presença prolongada na Assembleia da República.

Professor e jurista

A intervenção de Narana Coissoró na vida pública não se limitou à política.

A sua carreira passou igualmente pelo Direito e pelo ensino universitário, áreas às quais dedicou grande parte da sua vida profissional.

O CDS sublinha precisamente essa dimensão no tributo agora divulgado, destacando o legado que deixou no ensino e na Justiça, além da atividade política.

Foi professor catedrático e manteve uma ligação prolongada ao meio académico, conciliando a carreira universitária com a intervenção política.

“Um legado que permanecerá”

Na nota de pesar, o CDS-PP considera que a morte de Narana Coissoró deixa “uma saudade profunda”, mas também um legado que continuará presente em diferentes áreas da sociedade portuguesa.

“O Professor Narana Coissoró deixa uma saudade profunda, mas também um legado que permanecerá bem vincado no Ensino, na Justiça, no CDS-PP e na história recente de Portugal”, refere o partido.

A estrutura centrista recorda ainda a personalidade do antigo dirigente e a forma como se destacou pela defesa das causas em que acreditava.

“Em todos quantos tiveram o privilégio de partilhar este caminho, fica a memória, o respeito e um imenso sentido de gratidão”, acrescenta a nota.

O CDS-PP terminou a mensagem com uma palavra dirigida à família de Narana Coissoró, apresentando “sentidos pêsames”.

Nascido em Goa, a 3 de outubro de 1931, Narana Sinai Coissoró construiu um percurso que atravessou a política, o Direito e o ensino universitário. Foi uma das figuras mais reconhecidas da história do CDS, partido pelo qual chegou à Assembleia da República logo após as primeiras eleições legislativas realizadas depois do 25 de Abril.