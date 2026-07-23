Montenegro recusa falar do caso do MAI e garante governo em "grande forma"

O primeiro-ministro Luís Montenegro recusou comentar o caso do ministro Luís Neves, ligado a químicos de tráfico de droga numa empresa que fez obras na sua propriedade, aguardando a conclusão do inquérito do Ministério Público. Montenegro assegurou que o Governo está em grande forma e a trabalhar no dia-a-dia

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, recusou esta quinta-feira pronunciar-se sobre o caso que envolve o ministro da Administração Interna, Luís Neves, alegando que é necessário aguardar a conclusão do inquérito em curso pelo Ministério Público.

“Já falei sobre esse tema. Neste momento, há um inquérito que está em curso e temos de aguardar o seu desenvolvimento”, disse Montenegro aos jornalistas, na Figueira da Foz.

Questionado sobre se o Governo está sem coordenação, o primeiro-ministro respondeu que o governo está em grande forma.

“O governo está em grande forma, eu também estou e estamos a trabalhar todos os dias, como vocês veem. Eu só quero é que vocês tenham pedalada para nos acompanhar a noticiar tudo aquilo que nós vamos fazendo no dia-a-dia”, ilustrou.

A Procuradoria-Geral da República anunciou a abertura de um inquérito relacionado com o caso do atrelado com produtos quimicos, relacionados com um processo de tráfico de droga, encontrado na Construbarcelos, empresa que fez obras numa propriedade do ministro da Administração Interna.