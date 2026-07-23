quinta-feira, 23 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Montenegro recusa falar do caso do MAI e garante governo em "grande forma"

O primeiro-ministro Luís Montenegro recusou comentar o caso do ministro Luís Neves, ligado a químicos de tráfico de droga numa empresa que fez obras na sua propriedade, aguardando a conclusão do inquérito do Ministério Público. Montenegro assegurou que o Governo está em grande forma e a trabalhar no dia-a-dia
SOL/Lusa
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Montenegro recusa falar do caso do MAI e garante governo em "grande forma"
AFP

Bebé morre esquecida em viatura escolar em Almada

Relacionados

Luís Neves diz sentir-se “totalmente legitimado” para continuar como ministro

O ministro da Administração Interna garante que se sente “totalmente legitimado” para continuar a exercer funções, apesar da polémica relacionada com as obras na sua propriedade em Odemira e com o atrelado apreendido num processo de tráfico de droga que foi encontrado junto a um camião da empresa que realizou os trabalhos
Luís Neves diz sentir-se “totalmente legitimado” para continuar como ministro

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, recusou esta quinta-feira pronunciar-se sobre o caso que envolve o ministro da Administração Interna, Luís Neves, alegando que é necessário aguardar a conclusão do inquérito em curso pelo Ministério Público.

“Já falei sobre esse tema. Neste momento, há um inquérito que está em curso e temos de aguardar o seu desenvolvimento”, disse Montenegro aos jornalistas, na Figueira da Foz.

Questionado sobre se o Governo está sem coordenação, o primeiro-ministro respondeu que o governo está em grande forma.

“O governo está em grande forma, eu também estou e estamos a trabalhar todos os dias, como vocês veem. Eu só quero é que vocês tenham pedalada para nos acompanhar a noticiar tudo aquilo que nós vamos fazendo no dia-a-dia”, ilustrou.

A Procuradoria-Geral da República anunciou a abertura de um inquérito relacionado com o caso do atrelado com produtos quimicos, relacionados com um processo de tráfico de droga, encontrado na Construbarcelos, empresa que fez obras numa propriedade do ministro da Administração Interna.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Temas

Luís Montenegro
Luís Neves
Ministro da Administração Interna
Inquérito Ministério Público
Procuradoria Geral da República

Leia também

Montenegro recusa falar do caso do MAI e garante governo em "grande forma"

O primeiro-ministro Luís Montenegro recusou comentar o caso do ministro Luís Neves, ligado a químicos de tráfico de droga numa empresa que fez obras na sua propriedade, aguardando a conclusão do inquérito do Ministério Público. Montenegro assegurou que o Governo está em grande forma e a trabalhar no dia-a-dia
Montenegro recusa falar do caso do MAI e garante governo em "grande forma"

Luís Neves diz sentir-se “totalmente legitimado” para continuar como ministro

O ministro da Administração Interna garante que se sente “totalmente legitimado” para continuar a exercer funções, apesar da polémica relacionada com as obras na sua propriedade em Odemira e com o atrelado apreendido num processo de tráfico de droga que foi encontrado junto a um camião da empresa que realizou os trabalhos
Luís Neves diz sentir-se “totalmente legitimado” para continuar como ministro

Seguro é surpreendido com camisola de Vozinha e deixa elogio à seleção de Cabo Verde: "É a pureza do futebol"

O Presidente da República foi surpreendido pelo selecionador Pedro Brito 'Bubista' e pelo presidente da Federação Cabo-verdiana de Futebol. Depois da campanha histórica dos Tubarões Azuis no Mundial 2026, António José Seguro deixou rasgados elogios à equipa.
Seguro é surpreendido com camisola de Vozinha e deixa elogio à seleção de Cabo Verde: "É a pureza do futebol"

Mais vistos

Destaques