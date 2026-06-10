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Montenegro partilha fotografia informal com Aguiar-Branco e Seguro nos Açores

Na fotografia divulgada nas redes sociais deixa mensagem aos portugueses.
Redação
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Montenegro partilha fotografia informal com Aguiar-Branco e Seguro nos Açores

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Uma fotografia partilhada por Luís Montenegro está a gerar reações nas redes sociais e a ser descrita como um “momento tipicamente português”, depois de mostrar o primeiro-ministro numa esplanada de café na companhia do Presidente da República, António José Seguro, e sua mulher, Margarida Maldonado Freitas, com o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, o presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, e o presidente da Assembleia Legislativa Regional dos Açores, Luís Garcia, em Angra do Heroísmo.

Montenegro deixa uma mensagem sobre o dia de Portugal, que foi vivido nos Açores, e refere que o objetivo para o país é "esforço conjunto para que os portugueses - dentro e fora do território nacional - possam ter mais qualidade de vida e oportunidades iguais."

Agradece, ainda, aos portugueses: "Obrigado aos portugueses que, pelo mundo todo, são os nossos embaixadores!"

O primeiro-ministro esteve presente na cerimónia militar comemorativa do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira.

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