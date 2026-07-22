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Montenegro garante que “o pior já passou” nos exames e assegura que há rigor e igualdade no acesso ao ensino superior

Primeiro-ministro admite que a digitalização da correção dos exames provocou atrasos e perturbações, mas afirma que as condições para o concurso de acesso ao ensino superior estão agora salvaguardadas.
SOL/Lusa
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Montenegro garante que “o pior já passou” nos exames e assegura que há rigor e igualdade no acesso ao ensino superior
AFP

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O ministro da Educação considera que respondeu à crise provocada pelos problemas na correção dos exames nacionais e afasta hipótese de deixar o Governo. “Se isto tivesse corrido muito mal, não haveria dúvidas de que a minha posição estaria em causa”, acrescentando que nenhum aluno será prejudicado.
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Ministro recusa eliminar taxa de 25 euros para reapreciação nos exames Nacionais.

Fernando Alexandre rejeitou o apelo de professores e diretores para eliminar o custo da reapreciação dos exames nacionais, apesar dos problemas registados na correção digital. Confirmou ainda que a segunda fase dos exames mantém o calendário previsto, mas anunciou uma época especial em setembro para os alunos prejudicados.
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O primeiro-ministro, Luís Montenegro, admitiu esta quarta-feira que os problemas registados no processo de digitalização da correção dos exames nacionais tiveram impacto no calendário das classificações e no concurso de acesso ao ensino superior. Ainda assim, assegurou que a situação está estabilizada.

"Creio que estão reunidas as condições para podermos dizer que o pior já passou, que as garantias de rigor e de equidade no processo estão salvaguardadas", afirmou o chefe do Governo, durante uma conferência de imprensa em Atenas, após uma reunião com o primeiro-ministro grego, Kyriákos Mitsotákis.

Governo admite impacto da digitalização

Montenegro reconheceu que a implementação do novo sistema de correção digital enfrentou dificuldades que acabaram por afetar a divulgação das notas e, consequentemente, o processo de candidatura ao ensino superior.

"Teve os problemas conhecidos, que tiveram um impacto na dinâmica quer da publicitação das notas, quer do processo agora de candidatura nomeadamente ao Ensino Superior", afirmou.

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Apesar dos constrangimentos, o primeiro-ministro reiterou que o Governo pretende prosseguir e concluir o processo de digitalização, considerando que representa uma evolução positiva para o sistema educativo.

"O pior já passou"

O chefe do Governo sublinhou que as preocupações manifestadas pelo Presidente da República foram sempre partilhadas pelo executivo e pelo ministro da Educação.

"Mas quero apenas dizer que as preocupações do senhor Presidente da República foram também sempre as preocupações do Governo e do senhor ministro da Educação e que creio que estão reunidas as condições para podermos dizer que o pior já passou, que as garantias de rigor e de equidade no processo estão salvaguardadas", afirmou.

Montenegro mostrou-se ainda confiante de que a segunda fase dos exames decorrerá com menos perturbações.

"Espero que esta segunda fase em que já nos encontramos possa ter muito menos perturbação do que teve a primeira", disse, acrescentando que a maioria dos agentes do setor considera que a digitalização traz "mais rigor, mais transparência, mais rapidez" ao processo de avaliação e acesso ao ensino superior.

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Mensagem de Seguro reforçou exigência

As declarações de Luís Montenegro surgem um dia depois de o Presidente da República, António José Seguro, ter exigido que fosse assegurado o princípio da igualdade no acesso ao ensino superior.

Numa mensagem divulgada após a reunião semanal com o primeiro-ministro, o chefe de Estado defendeu que "os acontecimentos registados nas últimas semanas no processo de realização e classificação dos exames nacionais geraram uma compreensível preocupação e ansiedade entre milhares de alunos, famílias e professores".

Seguro considerou ainda que o Estado deve reconhecer e explicar as falhas verificadas e retirar lições deste processo, defendendo a criação de mecanismos que evitem novos constrangimentos, sobretudo durante a segunda fase dos exames nacionais.

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