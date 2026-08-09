Montenegro fez de Carneiro um líder mais seguro

No Rato acredita-se, cada vez com mais convicção, que José Luís Carneiro vai ser primeiro-ministro. E o homem de Baião sobe moderadamente o tom, e deixa a AD e o Chega desgastarem-se, apostando no chicken game, numa altura em que o Governo e o maior partido da Oposição estão em rota de colisão, iniciada com a trapalhada parlamentar do pacote laboral e acelerada com a Comissão Parlamentar de Inquérito aos mandatos de Luís Neves como diretor nacional da Polícia Judiciária, com consequências devastadoras para uma instituição que, ao contrário do Ministério Público, escapava por entre os dedos da instrumentalização política.

E se é o Chega o protagonista desta instrumentalização – nisso os socialistas concordam com os sociais-democratas –, a verdade é que o pecado original é de Luís Montenegro e da ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, que tiveram a má ideia de ir buscar à PJ um ministro para a pasta da Administração Interna. Agora, não é só o ministro que está a ser escrutinado: é, sobretudo, o diretor nacional da PJ entre 2018 e 2026. No PSD, numa reviravolta curiosa, as críticas feitas à escolha para o MAI contrastam com o silêncio de maio, quando o único a criticar publicamente essa nomeação foi Pedro Passos Coelho. Na altura, Neves era recebido de braços abertos pelo Governo e até pela Oposição – pelo PS, por exemplo – como uma boa escolha: um homem decente, eficaz e corajoso, um doer. Quatro meses depois, essa imagem caiu por terra, e Neves enfrenta agora as chamas do inferno político e as outras.

Temos, então, a AD e o Chega em rota de colisão no seu próprio chicken game: sabemos que o primeiro a desviar-se é a ‘galinha’ e que, se nenhum se desviar, as consequências são imprevisíveis e sempre más. Há ainda a hipótese, improvável mas plausível, de a AD se aproximar do Chega, sobretudo com a revisão constitucional agendada para 2027. Mas aí, muito provavelmente, Carneiro tem razão: «Se o fizer, a AD morre» – e é precisamente nessa morte que Carneiro aposta, de uma forma ou de outra: na erosão de um Governo que não sofre só desgaste parlamentar, mas também a crescente perceção pública de estar em crise.

Esta semana, um artigo do El País sobre a situação política em Portugal tinha como título O Verão escaldante de Luís Montenegro à frente do Governo de Portugal, e acrescentava: «Irregularidades que envolvem dois dos seus ministros abalam o Executivo conservador, incapaz de fazer aprovar a sua reforma laboral e em perda de apoio nas sondagens».

Se há balanço a fazer do primeiro ano de liderança de Carneiro como secretário-geral dos socialistas, é que começou com um discurso que não puxava nem carroça nem oposição. Mas o Governo, Montenegro e as sondagens têm feito dele um líder mais seguro – e, sim, também beneficia da vitória presidencial de um socialista, algo que não acontecia há mais de 20 anos. É claro que o Presidente da República tem no primeiro-ministro o seu interlocutor privilegiado; ainda assim, o PS e Carneiro ganharam uma vida extra com a eleição de António José Seguro.

Não temos medo de eleições

José Luís Carneiro encontrou um mantra: «O Partido Socialista será parte responsável para garantir estabilidade política ao país. Mas não teme as eleições», disse numa recente entrevista ao Observador, insistindo: «O Partido Socialista é um grande partido que tem capacidade convocatória para servir o país quando os portugueses assim o entenderem. Não é por nós que haverá crise política. Mas é evidente que compete ao Governo não ser a principal fonte de instabilidade que o país tem vindo a conhecer». E voltou a insistir: «Aquilo que eu tenho afirmado é, e volto a repetir, nós seremos fator de estabilidade, mas não temos medo das eleições» – sustentado nos números: «Nos últimos cinco meses, todos os barómetros – e com toda a humildade democrática, são retratos de um momento, hoje são uns, no futuro poderão ser outros – dão o PS à frente em todas as sondagens, e o líder do PS como preferido para primeiro-ministro. Não há uma única sondagem, pelo menos nos últimos três meses, que não me dê como preferido para primeiro-ministro».

No entanto, se há entre os socialistas a convicção crescente de que Carneiro poderá ser o próximo primeiro-ministro, também sabem – Carneiro mais do que ninguém – que persistir no erro é tolice. Ou seja, Carneiro não pode, nem vai, agir como Pedro Nuno Santos. Isto significa que o PS vai gerir o sentido de voto de eventuais moções no Parlamento de forma a não dar ao Governo qualquer oportunidade.

Pelas conversas que tivemos com socialistas, o partido está como o líder, entusiasmado, sim, mas moderadamente. Carneiro sabe ainda que só tem uma oportunidade – se falhar, há uma nova geração a preparar-se para a liderança. É por isso mais seguro para o atual secretário-geral, depois de arrumada a casa, aposte no desgaste do Governo e afirme-se como alternativa credível de governação. Não por acaso, Carneiro tem feito, nas entrevistas mais recentes, a defesa seletiva do legado dos governos de António Costa, de que fez parte, e tem sido francamente benevolente com Pedro Nuno Santos – que ‘está noutra’ e lhe fez o favor de sair de cena. Ao elogiar e defender esse legado, Carneiro prepara-se para atar as pontas entre um e outro governo socialista, agora com ele como primeiro-ministro – balançando entre duas possibilidades: o Governo da AD cumprir a legislatura com a abstenção dos socialistas e o amparo do Presidente da República, ou a volatilidade de ciclos políticos cada vez mais curtos.

Carneiro sabe que tem de estar preparado para ambos os cenários. Em caso de crise política, quer ter uma intervenção moderada, para que os portugueses vejam nele o que não veem na AD nem no Chega: estabilidade. Questionado sobre como garantiria a estabilidade governativa caso o PS seja o partido mais votado, Carneiro entra em modo de desejo antecipado: diz que «já começa a haver uma regularidade de estudos que mostram a AD em terceiro lugar», e que, nesse cenário, só lhe resta a ‘reciprocidade’ – sendo difícil perceber exatamente do quê – e apoiar o Governo do PS para não morrer.

Rentrée em Olhão

Carneiro não gosta de falar em «linhas vermelhas» para uma eventual aprovação do Orçamento do Estado para 2027 – o líder dos socialistas é como é, não fecha uma porta sem antes abrir uma janela –, mas já anuncia uma condição prioritária: a defesa da Constituição, ou seja, uma revisão feita com o PS e sem o Chega. Em entrevista à Visão, esta semana, foi perentório: «Sim ao Orçamento depende de revisão constitucional». Outra condição é a preservação do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Mais flexíveis são a continuidade dos investimentos europeus e a prioridade às políticas públicas – tudo isto com uma margem considerável para negociar, é a ideia com que ficamos quando falamos com os socialistas próximos do líder.

Carneiro foi de férias para o Algarve. Estará, este fim-de-semana, nas Festas do Povo, em Campo Maior, e no dia 16, em Olhão, num arraial, para a rentrée socialista – onde podemos antecipar o que vai dizer: «O Partido Socialista será parte responsável para garantir estabilidade política ao país. Mas não teme as eleições». Também porque Carneiro já percebeu, há muito, que a política é aquilo que acontece enquanto estamos ocupados a fazer outros planos.