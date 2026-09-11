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Montenegro admite que ensino perdeu qualidade e exigência e promete inverter resultados

Primeiro-ministro reconheceu que o ensino em Portugal perdeu qualidade e exigência nos últimos anos e garantiu que o Governo está a adotar medidas para inverter os resultados dos alunos. O primeiro-ministro apontou os testes PISA e destacou a valorização dos professores, a requalificação das escolas e mudanças nos currículos
Redação
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Montenegro admite que ensino perdeu qualidade e exigência e promete inverter resultados
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Passou meses à procura de emprego. Logo no primeiro dia, decidiu que não ia ficar e explicou porquê num vídeo que se tornou viral

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O primeiro-ministro, Luís Montenegro, reconheceu esta sexta-feira que o ensino em Portugal perdeu “qualidade” e “exigência” nos últimos anos, mas garantiu que o Governo está a implementar medidas para inverter os resultados negativos das aprendizagens dos alunos.

“A realidade é que nos últimos anos o ensino perdeu qualidade, perdeu exigência e também por isso perdeu qualidade”, afirmou Montenegro durante a cerimónia nacional de abertura do ano letivo 2026/2027, no Centro Escolar Barbosa du Bocage, em Setúbal.

O chefe do Governo considerou que os resultados dos testes PISA de 2025 confirmaram a necessidade de reforçar a intervenção na área da Educação.

Entre as prioridades apontadas estão o aumento da exigência e da avaliação, a valorização dos professores, a requalificação das escolas e alterações aos currículos.

Montenegro destacou também as restrições à utilização de telemóveis nas escolas e as alterações introduzidas na disciplina de Cidadania, defendendo que os alunos devem ter melhores condições para se concentrarem na aprendizagem.

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Mais de 9.000 professores entraram na carreira

No final da cerimónia, o primeiro-ministro garantiu que o objetivo do Governo é inverter os resultados registados nos últimos anos, rejeitando que as medidas representem um “acerto de contas” político com o anterior executivo.

Montenegro destacou o ingresso de mais de 9.000 professores na carreira docente, dos quais cerca de 3.000 foram colocados em zonas identificadas como estando sob maior pressão, como Lisboa, a Península de Setúbal e o Algarve.

Entre os incentivos destinados a estas regiões está um apoio à deslocação que pode chegar aos 500 euros.

De acordo com a agência Lusa, o primeiro-ministro destacou particularmente a Península de Setúbal, que classificou como uma das zonas mais afetadas pela dificuldade em fixar professores.

Mais de 600 docentes foram colocados naquela região através dos procedimentos extraordinários e dos apoios específicos destinados aos territórios com maiores dificuldades na contratação e fixação.

Montenegro recusou, contudo, confirmar os números avançados pelos sindicatos relativamente a horários que continuam por preencher em várias escolas.

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Segundo o primeiro-ministro, só uma análise mensal dos sumários permitirá determinar com rigor se as escolas conseguiram colmatar internamente a falta de professores.

Governo diz ter concluído 87 requalificações

A par da colocação de professores, Montenegro destacou o investimento nas infraestruturas escolares.

“Nós concluímos 87 processos de requalificação no âmbito do PRR”, afirmou, acrescentando que existem atualmente mais 200 escolas a seguir o mesmo processo.

Destas, 35 situam-se na Península de Setúbal e contam com financiamento do Banco Europeu de Investimento.

“Estamos aqui para enfrentar as dificuldades, os desafios e superá-los”, afirmou o primeiro-ministro, que estabeleceu como objetivo colocar Portugal entre os países da OCDE com melhores resultados nos testes PISA.

Fusão dos 1.º e 2.º ciclos avança para projeto-piloto

O arranque do novo ano letivo acontece também com a discussão sobre uma possível fusão do 1.º e do 2.º ciclos do ensino básico.

O ministro da Educação, Fernando Alexandre, anunciou que a partir do ano letivo 2027/2028 será desenvolvido um projeto-piloto de fusão dos dois ciclos num conjunto alargado de escolas do país.

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A medida deverá implicar alterações curriculares e está a ser preparada por uma equipa criada para esse efeito.

A possibilidade de integrar os dois ciclos já tinha sido defendida em 2008 num estudo do Conselho Nacional de Educação, mas nunca chegou a ser concretizada.

A Confederação Nacional das Associações de Pais (CONFAP) mostra-se favorável à mudança, mas pede “muita cautela e condições” para a sua implementação.

A presidente da organização, Mariana Carvalho, defende que a transição entre os dois ciclos é atualmente demasiado abrupta e considera que a integração poderá trazer vantagens para alunos e professores, desde que seja preparada adequadamente.

“Não pode acontecer de um dia para o outro”, salientou.

Também o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, Filinto Lima, considera a medida positiva, mas pede que seja “explicada urgentemente”.

A Federação Nacional de Educação reconhece possíveis vantagens pedagógicas na integração, mas alerta que a reforma não deve servir para responder à falta de professores, reduzir contratações ou aumentar a mobilidade dos docentes.

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Já a Federação Nacional dos Professores (Fenprof) considera que a medida implica uma alteração à Lei de Bases do Sistema Educativo e defende a realização de estudos sobre as suas vantagens e desvantagens.

O secretário-geral da Fenprof, Francisco Gonçalves, manifestou reservas e receia que a fusão possa ser utilizada como instrumento de gestão de recursos humanos perante a falta de professores.

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