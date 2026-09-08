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Moção de censura do Chega ao Governo chumbada. Só Ventura votou a favor

A moção de censura apresentada pelo Chega contra o Governo de Luís Montenegro foi chumbada esta terça-feira no Parlamento, com 104 votos contra, 60 a favor e 62 abstenções. O Chega ficou isolado na votação, apesar das críticas de vários partidos a Luís Neves
Redação
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A moção de censura apresentada pelo Chega contra o Governo de Luís Montenegro foi esta terça-feira chumbada na Assembleia da República, com 104 votos contra, 60 a favor e 62 abstenções.

O Chega foi o único partido a votar favoravelmente a iniciativa, que tinha como principal objetivo político pressionar pela saída do ministro da Administração Interna, Luís Neves.

Votaram contra a moção os deputados do PSD, CDS-PP, Iniciativa Liberal, Livre e PAN. PS, Bloco de Esquerda, PCP e JPP abstiveram-se.

O resultado acabou por confirmar o cenário que já era esperado antes da votação, uma vez que os restantes partidos tinham anunciado que não apoiariam a iniciativa do Chega.

Chega acusa oposição de ser "muleta" do Governo

André Ventura criticou os partidos que não apoiaram a moção de censura, acusando-os de serem "cúmplices e muletas" do Executivo de Luís Montenegro.

O presidente do Chega questionou ainda o silêncio da chamada "brigada de ética do PSD" e voltou a defender a necessidade de demitir Luís Neves.

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"Demitir Luís Neves tem riscos, tem, muitos", afirmou Ventura, antes de recuperar uma frase atribuída ao antigo líder social-democrata Francisco Sá Carneiro: "A política sem risco é uma chatice, e sem ética é uma vergonha."

No final do debate, a bancada do Chega levantou-se e, em uníssono, voltou a exigir a demissão do ministro da Administração Interna.

Paulo Rangel responde ao Chega e ao PS

No encerramento do plenário, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, assumiu um tom particularmente crítico em relação ao Chega e ao PS.

O governante afirmou que o Governo da AD, formado por PSD e CDS-PP, será "sempre um garante da justiça social", mas recusou que seja um "paladino do estatismo ou socialismo da justiça".

"Quem ouviu este debate, quem aqui ouviu o Chega e PS, quem aqui viu e ouviu os seus líderes, já só pode ter uma palavra para cada um dos partidos. Há que dizer um 'chega' ao Chega; há que dizer um 'basta' ao PS", declarou.

Após a confirmação do chumbo, deputados das bancadas do PSD e do CDS-PP aplaudiram Luís Neves. O ministro abandonou depois o hemiciclo, tendo sido cumprimentado por vários deputados que apoiam o Governo.

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Críticas a Luís Neves não chegaram à votação

O isolamento parlamentar do Chega não significa, contudo, que Luís Neves tenha escapado às críticas da oposição.

Durante o debate e ao longo do dia, vários partidos questionaram a continuidade do ministro da Administração Interna no cargo. A Iniciativa Liberal e o Bloco de Esquerda, por exemplo, defenderam publicamente a sua demissão.

A votação da moção de censura acabou, porém, por não refletir essas posições, uma vez que os partidos optaram por não apoiar a iniciativa apresentada pelo Chega.

O dia começou com a audição de Luís Neves na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, onde o ministro voltou a responder às questões relacionadas com as polémicas que têm marcado a sua passagem pelo Governo.

Montenegro anuncia novas medidas fiscais

Com o chumbo da moção de censura, o Governo mantém-se em funções e a atenção política desloca-se agora para outras medidas anunciadas pelo primeiro-ministro.

Luís Montenegro prometeu para novembro um novo alívio fiscal, incluindo alterações nas pensões e no IRS.

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O desenho concreto das medidas relativas ao imposto sobre o rendimento ainda terá de ser conhecido, nomeadamente a forma como o Governo pretende concretizar a alteração ao IRS.

A votação desta terça-feira encerrou, assim, uma jornada parlamentar dominada pela situação política de Luís Neves, mas terminou com o Governo de Luís Montenegro a manter o apoio parlamentar necessário para continuar em funções.

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