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Ministério da Educação abre inquérito para investigar escolas que enviaram exames fora do prazo para classificação

Em causa estão provas enviadas para classificação depois de terem sido oficialmente recolhidas pelas forças de segurança, além de pedidos de reapreciação entregues fora do prazo.
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O Ministério da Educação determinou hoje a abertura de um inquérito às escolas que enviaram para classificação exames nacionais já depois da recolha formal por parte das forças de segurança, bem como aos pedidos de reapreciação submetidos tardiamente.

Numa resposta à agência Lusa, o gabinete de Fernando Alexandre refere que “o Ministro da Educação, Ciência e Inovação determinou hoje à Inspeção-Geral da Educação e Ciência a abertura de um inquérito sobre irregularidades praticadas por escolas, públicas e privadas, no âmbito dos exames finais nacionais do ensino secundário de 2026”.

Em causa estão situações em que as escolas enviaram para classificação remessas de provas já depois da recolha formal e entrega pelas forças de segurança nas instalações da Imprensa Nacional Casa da Moeda onde os exames nacionais do ensino secundário foram armazenados e digitalizados.

Além desses casos, a Inspeção-Geral da Educação e Ciência deverá averiguar, igualmente, os atrasos no envio de pedidos de reapreciação de exames realizados na 1.ª fase.

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Fernando Alexandre
Exames nacionais
Pedidos de reapreciação
Classificação exames

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