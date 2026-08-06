Miguel Pinto Luz garante duas novas travessias do Tejo em 10 anos: ponte Chelas-Barreiro e túnel Algés-Trafaria

O ministro das Infraestruturas assegurou que Portugal terá, dentro de 10 anos, duas novas ligações sobre o Tejo: a terceira ponte entre Chelas e Barreiro e o túnel Algés-Trafaria. Governante diz que as obras são essenciais para o novo aeroporto e para a alta velocidade

O ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, afirmou esta quinta-feira que o Governo prevê concluir, no prazo de 10 anos, duas novas travessias sobre o rio Tejo: a terceira ponte entre Chelas e Barreiro e o túnel entre Algés e a Trafaria.

As declarações foram feitas à margem das comemorações dos 60 anos da Ponte 25 de Abril, onde o governante defendeu que ambos os projetos são estruturantes para a mobilidade da Área Metropolitana de Lisboa e para o desenvolvimento das grandes infraestruturas nacionais.

Nova ponte deverá demorar entre quatro e cinco anos a construir

Miguel Pinto Luz explicou que a futura travessia rodoferroviária entre Chelas e o Lavradio (Barreiro) deverá ter um período de construção semelhante ao da Ponte 25 de Abril.

"Será uma ponte diferente, com outro tipo de infraestrutura e outro tipo de desenho e engenharia, mas sensivelmente será o mesmo tempo de construção", afirmou, apontando para um prazo entre quatro e cinco anos.

O ministro revelou ainda que o Governo, em conjunto com a Infraestruturas de Portugal (IP), já está a desenvolver os estudos necessários para o projeto, incluindo o caderno de encargos e a avaliação de impacto ambiental.

Ponte é considerada essencial para o novo aeroporto

Segundo Miguel Pinto Luz, a nova travessia terá de estar concluída antes da entrada em funcionamento do novo aeroporto de Lisboa ou, pelo menos, em simultâneo.

"A nova travessia tem de estar concluída antes do novo aeroporto ou concomitantemente com o novo aeroporto", afirmou.

O governante sublinhou que a infraestrutura permitirá garantir uma ligação ferroviária ao futuro aeroporto e será igualmente determinante para cumprir os compromissos internacionais assumidos por Portugal.

Alta velocidade para Espanha condiciona calendário

Miguel Pinto Luz alertou que o calendário da obra não pode sofrer atrasos, sob pena de comprometer dois objetivos estratégicos.

Por um lado, Portugal arrisca não cumprir o compromisso assumido com Espanha de assegurar uma ligação ferroviária de alta velocidade entre Lisboa e Madrid em cerca de três horas até 2034.

Por outro, um eventual atraso colocaria em causa a ligação ferroviária ao novo aeroporto, considerada uma peça central da estratégia nacional para os transportes.

Governo fala em novo ciclo de investimentos no Tejo

O ministro recordou que as grandes travessias do Tejo têm surgido, historicamente, com intervalos de cerca de 30 anos: a Ponte 25 de Abril, inaugurada há seis décadas, e a Ponte Vasco da Gama, aberta ao tráfego cerca de 30 anos depois.

Contudo, considerou que o atual Executivo rompe esse padrão ao avançar simultaneamente com dois projetos.

"Pela primeira vez, o ciclo será duplo. Não avançamos só com a terceira travessia. Este Governo tomou a decisão de avançar também com o túnel Algés-Trafaria", afirmou.

Segundo Miguel Pinto Luz, a concretização destas duas infraestruturas permitirá reforçar significativamente as ligações entre as duas margens do Tejo e responder às necessidades de mobilidade da região de Lisboa nas próximas décadas.