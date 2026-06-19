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Mensagem de Ventura aos deputados revela que ainda não há acordo sobre a reforma laboral: "O Chega não vergará"

O desfecho das conversações com o partido de André Ventura é decisivo para a aprovação do documento.
Redação
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Mensagem de Ventura aos deputados revela que ainda não há acordo sobre a reforma laboral: "O Chega não vergará"
AFP

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André Ventura terá enviado uma mensagem aos deputados do partido Chega onde alertava que ainda não existia um acordo com o Governo relativamente à reforma laboral.

O conteúdo da mensagem, enviada já depois da meia noite desta sexta-feira, foi divulgado pelo jornal Observador.

"Companheiros, boa noite a todos. A esta hora não houve ainda um desfecho positivo das negociações. O Governo aceitou muitas propostas, mas não cedeu em matérias essenciais, desde o outsourcing ( e o despedimento) até à idade da reforma", começa por escrever o líder do partido Chega na mensagem citada pelo jornal online.

André Ventura acrescenta que as negociações terão continuidade "durante as próximas horas" e esta manhã, mas alertou: "Caso se mantenha esta postura, o CHEGA não vergará independentemente das posições e manter-se-á firme nos seus valores".

O desfecho das conversações com o partido de André Ventura é decisivo para a aprovação do documento.

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Reforma Laboral
André Ventura
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Idade da reforma
Acordo laboral

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